Zafer Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Ekonomi

Zafer Kalkınma Ajansının 2024 yılı 4. Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında, video konferans ile yapıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında, Manisa Valisi Enver Ünlü, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Siper, Uşak İl Genel Meclis Başkanı Kadir Uslu, Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz ve ZAFER Genel Sekreteri Kutlu Eser'in katılımıyla yapılan toplantıda, 2024 Yılı Birim Ara Faaliyet Raporları ile Ajans Ara Faaliyet Raporu, 2025 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi, yararlanıcılardan gelen projelere ilişkin talepler ve projelerle ilgili gelişmeler ile iki Yönetim Kurulu toplantısı arasında Ajans tarafından icra edilen önemli faaliyetler görüşüldü. - KÜTAHYA