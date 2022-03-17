Zafer Kalkınma Ajansı bölgedeki ürünlerin markalaşmasına destek veriyor - Son Dakika
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Zafer Kalkınma Ajansı bölgedeki ürünlerin markalaşmasına destek veriyor

17.03.2022 16:28
Zafer Kalkınma Ajansı bölgedeki ürünlerin markalaşmasına destek veriyor

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ı kapsayan TR33 Bölgesi'ne hizmet veren Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA), bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin başvuru ve markalaşma aşamalarına destek sağlıyor.

Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak'ı kapsayan TR33 Bölgesi'ne hizmet veren Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA), bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin başvuru ve markalaşma aşamalarına destek sağlıyor.

ZEKA'dan yapılan açıklamaya göre, TR33 Bölgesi'ndeki Kütahya'da 11, Afyonkarahisar'da 34, Manisa'da 18 ve Uşak'ta 3 olmak üzere toplam 66 coğrafi işaretli ürün bulunuyor.

Ayrıca bölgedeki illerinden başvurusu yapılan ve coğrafi işaret tescili bekleyen Kütahya'da 8, Afyonkarahisar'da 21, Manisa'da 15 ve Uşak'ta 8 olmak üzere toplam 52 ürün yer alıyor.

Bu ürünlerin çeşitlerine bakıldığında ise büyük çoğunluğunun gıda ürünü olduğu görülüyor.

Bölgesindeki değerlerin markalaşma yolculuğuna destek vermek adına ZEKA da Teknik Destek Programı kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin başvuru ve markalaşma aşamaları için destek sağlıyor.

Bugüne kadar 15 teknik destek projesiyle 25 farklı ürünün Türk Patent Kurumuna ya da Avrupa Birliği Coğrafi Tescil kurumuna başvuru süreçleriyle ilgili eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi.

Bu başvurulardan 2'si tescille sonuçlanırken, diğerlerinin ise süreçleri devam ediyor.

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Karahisar, Kütahya, Manisa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zafer Kalkınma Ajansı bölgedeki ürünlerin markalaşmasına destek veriyor - Son Dakika


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