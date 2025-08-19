Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur - Son Dakika
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur

Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur
19.08.2025 12:37
Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde en kritik unsurun taban aylığa yapılacak zam olduğunu belirtti. 1000 TL'lik artışın yetersiz kaldığını söyleyen Bal, rakamın 4-5 bin TL seviyesine çıkması halinde memurların razı olabileceğini ifade etti.

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde süreç devam ediyor. Kamu İşveren Heyeti'nin son teklifine göre, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7; 2027 yılı için ise iki altı aylık dönem için yüzde 4'er zam öngörüldü. Ayrıca daha önce gündeme gelen taban aylığa 1000 TL zam teklifi de yinelendi.

"TABAN AYLIĞA ZAM KRİTİK"

Ekol TV yayınına katılan Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal, yapılan teklifleri değerlendirerek sürecin en kritik noktasının taban aylığa yapılacak zam olduğunu vurguladı. Bal, şu ifadeleri kullandı: "İlk teklif 2026 için 10-6, 2027 için 4-4'tü. Daha sonra kamu tarafı 1000 TL taban aylık zammı önerdi. Bu çok önemli bir adım ama rakam düşük. Eğer bu artış 4-5 bin lira seviyesine çıkarılırsa memur tarafının razı olabileceğini düşünüyorum."

"31 AĞUSTOS'A KADAR BİTMEK ZORUNDA"

Bal, görüşmelerin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini hatırlatarak aksi durumda hakem heyeti sürecine gidileceğini söyledi. Ancak memur tarafının hakem heyetini istemediğini belirten Bal, "Çünkü orada devletin sayısal üstünlüğü nedeniyle sonuç önceden belli oluyor" dedi.

SOSYAL HAKLAR BEKLENTİSİ KARŞILANMADI

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesine rağmen kreş, çocuk yardımı ve kira desteği gibi sosyal haklara ilişkin somut bir teklifin masaya gelmediğini söyleyen Bal, "Bunun yanında birinci dereceye ulaşanların 3600 ek gösterge meselesi de masada. Sonucun nasıl olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI FAKTÖRÜ BELİRLEYİCİ OLABİLİR"

Bal, önceki toplu sözleşme sürecinde olduğu gibi tarafların anlaşamaması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girebileceğini hatırlatarak, "Kamu işçilerinde olduğu gibi, Cumhurbaşkanı tarafları külliyeye davet ederek uzlaşmayı sağlayabilir" dedi.

Son Dakika Ekonomi Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur - Son Dakika

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
SON DAKİKA: Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur - Son Dakika
