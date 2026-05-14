Zaporijya Nükleer Santrali'ne Saldırılar Artıyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların "keskin şekilde arttığını" söyledi.

Likhachev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Rusya'daki 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ilan edilen ateşkes öncesine kıyasla daha fazla sayıda saldırı düzenlendiğine işaret eden Likhachev, "12 Mayıs'tan itibaren Ukrayna tarafının faaliyeti çok keskin şekilde arttı." dedi.

Likhachev, elektrik dağıtım, gaz tedarik istasyonları, su alma tesisleri ve akaryakıt istasyonlarının saldırılara maruz kaldığını ifade ederek, bazı mobil iletişim kulelerinin de vurulduğunu kaydetti.

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.