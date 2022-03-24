Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı - Son Dakika
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Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı

24.03.2022 00:22
Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı bırakmaları konusunda uyarmıştı. Yoğun tepki sonrası Renault da Rusya'dan çekildi.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Toyota, Nissan, Honda ve Mazda ülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Fakat başta Renault olmak üzere bazı markalar üretime devam etti. Bu süre zarfında büyük eleştirilere maruz kalan Fransız otomobil devi, kararını gözden geçirmek zorunda kaldı.

RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDILAR

Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Renault Grubu'nun Moskova'daki üretim tesisindeki faaliyetleri bugün itibarıyla askıya alındı" ifadesi kullanıldı.

KAR MARJI YÜZDE 3'E REVİZE EDİLDİ

Açıklamada, Renault'un Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ'daki yüzde 69'luk hissesiyle ilgili tüm muhtemel seçenekleri de değerlendirdiği belirtildi. AvtoVAZ, Lada marka otomobilleri üretiyor. Otomobil üretiminden kazandığı gelirin yüzde 8'ini Rusya'dan elde eden Renault, bu ülkede faaliyetlerinin durdurulması sonucunda faaliyet kar marjını da yüzde 4'ten yüzde 3'e revize etti.

ZELENSKİ,FRANSA PARLAMENTOSU'NA ÇAĞRI YAPMIŞTI

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.

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Volodimir Zelenskiy, Otomobil, Renault, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı - Son Dakika


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