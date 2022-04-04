Zer, global tedarik zinciri ve satın alma şirketleri arasında - Son Dakika

Koç Topluluğu'nun kurumsal tedarik ve satın alma şirketi Zer, bu alanda dünyanın en iyi şirketlerini değerlendiren ISG'nin Provider LensTM raporuna Türkiye'den giren ilk şirket oldu.

Zer'den yapılan açıklamaya göre, şirket, ISG Provider LensTM listesine Türkiye'den giren tek firma olarak öne çıktı.

Küresel Fortune 50 listesindeki endüstri devlerine tedarik zinciri yönetimi alanında dünya çapında danışmanlık veren Capgemini, GEP, Tech Mahindra, Wipro ve WNS gibi şirketlerle yan yana gelen Zer, başarısını yurt dışı platformda duyurma şansını yakaladı. Listede yer alan Zer'in dijital platformu Promena ise SAP Ariba, Coupa, Zycus gibi global pazardaki güçlü servis sağlayıcılarla yan yana gelmeyi başardı.

ISG'nin her yıl yayımladığı raporlarda otomasyon, bulut bilişim, ağ hizmetleri, değişim yönetimi, satın alma yönetimi, finansal teknolojiler gibi 40'ın üzerinde alanda faaliyet gösteren kurumlar mercek altına alınıyor.

4 farklı sıralamanın yer aldığı değerlendirme sonucunda Zer, "Satın Alma ve Tedarik Hizmetleri" ile "Dijital Dönüşüm" kategorilerinde güçlü bir hizmet sağlayıcı olarak konumlandırıldı. Promena ise "Satın Alma Platformları" kategorisinde büyük müşteriler için güçlü bir ürün olarak gösterildi. ISG tarafından hazırlanan raporda Zer'in güçlü tedarikçi ekosistemi, farklı iş alanları ile teknolojiyi birleştiren yapısı ve kategori yönetimindeki uzmanlığı rakiplerinden ayrışan özellikleri olarak öne çıkarıldı.

"Global tedarik zinciri yönetiminden daha fazla payı Türkiye'ye çekiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zer Genel Müdürü Mehmet Apak, 2019'dan bu yana düzenli olarak küresel araştırmalarda yer aldıklarını anımsatarak, tüm dünyadan satın alma ve tedarik zinciri profesyonellerinin açıklanan listeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Apak, "Araştırmalar sayesinde hem uluslararası pazarlarda marka bilinirliğimiz artıyor, hem de global tedarik zinciri yönetiminden daha fazla payı Türkiye'ye çekiyoruz. Promena'da yurt dışından aldığımız iş taleplerinin oranı son dönemde yüzde 50'ye çıktı. İş birlikteliği ve güvene dayalı iş modelimizle yarattığımız farkın global seviyede fark edilmesi bizi cesaretlendiriyor." ifadelerini kullandı.

"Paydaşlarımıza dayanıklılık ve esneklik kazandırmak için varız"

Mehmet Apak, listede yer almalarının paydaşları için sağladıkları faydanın doğal bir yansıması olduğunu, birlikte çalıştıkları şirketlerin değişim ve belirsizliklere karşı daha esnek ve dayanıklı olması için faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Apak, "Şirketlerin en önemli önceliği her tür belirsizliğe karşı kendilerini hazırlıklı ve donanımlı hale getirmek. Bu yüzden satın alma ve tedarik zinciri yönetimi hiç olmadığı kadar önemli. Satın alma ve tedarik zinciri yönetimleri şirketlerin dış dünyayla bağ kurarak öngörü geliştirmelerini, maliyet ve risklerini yönetmelerini, dijital dönüşüm, inovasyon gibi stratejik konulara yön vererek şirketleri daha dayanıklı hale getirmelerini sağlıyor." değerlendirmelerinde bulundu.