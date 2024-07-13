Zeren Group, TP Petrol Dağıtım'ı satın almak için sözleşme imzaladı

Ekonomi

Zeren Group Yatırım Holding AŞ, akaryakıt sektörünün en önemli isimlerinden biri olan TP Petrol Dağıtım AŞ'yi satın almak için Zülfikarlar Holding AŞ ile sözleşme imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 farklı sektörde, 23 marka ile 4 kıtada faaliyet gösteren Zeren Group Yatırım Holding AŞ'nin yüzde 100 pay sahibi olduğu Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ ile Zülfikarlar Holding AŞ arasında akaryakıt sektörünün en önemli isimlerinden biri olan TP Petrol Dağıtım AŞ'nin satın alınması için sözleşme imzalandı.

Rekabet Kurulu'nun izninin alınması akabinde devralma işleminin tamamlanacağı kaydedilen açıklamada, akaryakıt ve LPG depolama ve dolum tesisleri ile 800'ü aşkın akaryakıt istasyonuna sahip olan TP Petrol Dağıtım AŞ'nin, Zeren Group Holding bünyesinde faaliyetlerine ve büyümeye devam edeceğine işaret edildi.