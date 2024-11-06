Zeytin Hasadı Sonrası Bakım İpuçları - Son Dakika
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Ekonomi

Zeytin Hasadı Sonrası Bakım İpuçları

Zeytin Hasadı Sonrası Bakım İpuçları

Dr. Kıvrak, zeytin ağaçlarına hasat sonrası budama ve gübre atılmaması gerektiğini belirtti.

06.11.2024 11:26
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Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğretim Görevlisi Oleolog Dr. Mücahit Kıvrak, hasat sonrası bugünlerde zeytin ağaçlarının budanmamasını ve gübre atılmamasını önerdi.

Kıvrak, yaptığı açıklamada, zeytinde bu yıl hasadın hızlı geçtiğini ve birçok bahçede sona erdiğini belirtti. Hasat sırasında bazı dalların kırılmış olabileceğini dile getiren Kıvrak, bunların düzgünce kesilmesi gerektiğini anlattı.

Budama yapılmamasını öneren Kıvrak, "Budama yara açmak demektir. Bu yaralar halen daha uyumayan ağaç için yara yeridir. Bu yara yeri kışın donlarına maruz kalırsa çatlayabilir. Bu çatlamaların ilerlemesi ağacın içinin boşalmasına neden olmaktadır" dedi.

Hasat sonrası bakırlı uygulama yapılmasını tavsiye eden Kıvrak, şunları söyledi:

"Bakırlı ilaçlar sıvı bakır ve bordo bulamacı olarak ikiye ayrılır. Hava sıcaklığına bağlı olarak bordo bulamacı 18 derecenin altında atılmalıdır. Kışa girerken bakır olarak bordo bulamacının tercih edilmesinin sebebi kireç ve göztaşının birlikte atılmasıdır. Bu nedenle toz olarak atılan bordo bulamacı kışın soğuk etkisinden zeytin ağacını daha iyi korumaktadır."

"Gübre atmayın bırakın ağaçlar kış uykusuna yatsın"

Kıvrak, hasat sonrasında gübre atılmaması gerektiğini belirterek, "Boşuna atılmış olur. Kışın yağmurları gübrelerimizi yıkar. Kış uykusuna yatmasını engeller. Kış dinlenmesini yapamayan zeytinler daha az verim verirler. Bordo bulamacı üzerinde kaplama olduğu için daha hızlı uykuya yatmasını sağlar" dedi.

Hasat sonrası yağmurların daha iyi işlemesi için bahçe içi setlerin düzeltilmesini öneren Kıvrak, "Su yolları onarılmalıdır. Damlama boruları toplanmalıdır. Yabancı otların kontrolü yapılmalıdır. Sürüm yapılmadan otlar toprakta tutulmalıdır. Kış soğuklarının toprağın iç kısımlarına inmemesi için yabancı otlar örtü vazifesi görmektedir. Ayrıca aşırı yağışlarda erozyonu engellemektedir" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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