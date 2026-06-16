Zeytin Rekoltesi 2026-2027 İçin Tarihi Fırsat Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zeytin Rekoltesi 2026-2027 İçin Tarihi Fırsat Sunuyor

16.06.2026 16:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı, yüksek rekolte ile ihracat hedeflerini artırmayı umuyor.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, 2026-2027 sezonunda tarihin en yüksek zeytin rekoltelerinden birinin beklendiğini belirterek, bunun sektör ihracatını yeniden 1 milyar dolar seviyeleri ve üzerine çıkarma hedefine ulaşmak için tarihi bir fırsat sunduğunu söyledi.

Uygun, Ege İhracatçı Birlikleri'nde (EİB) düzenlediği basın toplantısında, zeytin ve zeytinyağının net döviz kazandıran, ekonominin stratejik can damarlarından olduğunu belirtti.

Türkiye'de doğru tarım uygulamaları ve üreticilerin yoğun emeği sayesinde zeytinlik sahalarının genişlediğini ifade eden Uygun, Türkiye'nin üretimde sofralık zeytinde birinci, zeytinyağında ise ikinci sıraya yükselerek küresel ölçekte devasa bir güce ulaştığını dile getirdi.

Uygun, 1 Kasım 2025-31 Mayıs 2026 döneminde 260 milyon dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapıldığını belirterek, "Geçen yılın aynı dönemine göre küresel fiyatlardaki gerileme ve iç piyasaya yönelik idari tedbirlerin birikimli etkisiyle ihracat gelirlerimizde yaklaşık yüzde 34 düşüş yaşandı. Bu süreçte sofralık zeytin ihracatımız 172,5 milyon dolarla güçlü seyrini korurken, zeytinyağı ihracatımız değer bazında yüzde 62'lik düşüşle 69 milyon dolara geriledi." dedi.

Yüksek rekolte beklentisi

Uygun, sahadan ve üretim bölgelerinden aldıkları ilk verilerin 2026-2027 sezonunda tarihin en yüksek rekolte seviyelerinden birinin gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyledi.

Bu ürün bolluğunun doğru politikalarla yönetilmesi gerektiğini belirten Uygun, şunları ifade etti:

"Bu devasa rekolteyi katma değere dönüştürebilmemiz için dökme, varilli veya ambalajlı ayrımı yapılmaksızın tüm ihracat kanallarının açık kalması sektörümüzün geleceği için çok önemlidir. İhracatçının önünü görebilmesi ve uluslararası alıcılarla uzun vadeli büyük tonajlı kontratlar imzalayabilmesi için bu güvence hayati önemdedir. Temel hedefimiz, Türkiye'nin güçlü üretim kapasitesini daha yüksek katma değerli, markalı ve ambalajlı ihracata dönüştürerek sektör ihracatımızı yeniden 1 milyar dolar seviyelerine ve üzerine çıkarmaktır. Önümüzdeki büyük rekolte dönemi, bu hedefe ulaşmamız için bize tarihi bir fırsat sunmaktadır."

Uygun, zeytinyağında dijital takip sistemi oluşturulması ve Avrupa Birliğinin Türkiye'ye uyguladığı 100 tonluk kotanın kaldırılması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Zeytinyağı, İhracat, Ekonomi, Zeytin, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zeytin Rekoltesi 2026-2027 İçin Tarihi Fırsat Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı Lübnanlılar, ABD-İran mutabakatının ardından evlerine dönmek için yola çıktı
Rusya’da stratejik bombardıman uçağı düştü Rusya'da stratejik bombardıman uçağı düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete eleştiri: Dış politikayı bırakın, gidin koltuk peşinde koşun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri: Dış politikayı bırakın, gidin koltuk peşinde koşun
ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda bir ilk ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk
CHP’den AK Parti’ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya neşterli saldırı girişimi CHP'den AK Parti'ye geçen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya neşterli saldırı girişimi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında belgeler Ankara’ya gönderildi Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında belgeler Ankara'ya gönderildi

17:29
Arkadaşının kızını “Sana eşofman aldım“ diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
Arkadaşının kızını "Sana eşofman aldım" diyerek apart daireye götürdü, sonrası korkunç
17:12
Bir devir sona erdi Ochoa, Dünya Kupası’nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
Bir devir sona erdi! Ochoa, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle futbolu bırakıyor
17:05
ABD ve İran, imzaları İsviçre’de atacak
ABD ve İran, imzaları İsviçre'de atacak
16:39
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 20:13:51. #7.13#
SON DAKİKA: Zeytin Rekoltesi 2026-2027 İçin Tarihi Fırsat Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.