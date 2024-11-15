Zeytin Rekoltesi Beklentisi Artıyor

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl 3,6 milyon tonluk zeytin, 475 bin tonluk zeytinyağı rekoltesi beklendiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, bir dizi ziyaret için geldiği kentte Kilis Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Kilis Zeytin Festivali'nin kortej yürüyüşüne katılan Bakan Yumaklı, kent merkezinde kurulan stantları gezdi.

Bakan Yumaklı, buradaki konuşmasında, zeytin üretiminin önemli bir emek gerektirdiğini söyledi.

Türkiye'nin zeytin üretiminde dünya çapında önemli bir yeri olduğunu aktaran Yumaklı, şöyle konuştu:

"Zeytin üretiminin her aşamasında yoğun bir emek vardır. Genellikle bu konuda çok zengin bir kültüre ve deneyime sahip ülkemizde işin bu kısmı göz ardı edilir. Ancak biz bu yoğun emeğin, gayretin, sabrın ürününü inşallah dünya piyasasına çıkan çok iyi markalarıyla da taçlandırmış olacağız. Dünya zeytin üretiminin yüzde 14'ü bizde, zeytinyağı üretiminde 5'inciyiz. Bütün gayretimiz bu konuda daha üst sıralara çıkmak hatta zirveye oturmak. Dolayısıyla bu konuda hem Sanayi Bakanlığımız, hem Ticaret Bakanlığıyla yoğun bir çaba ve gayretin içerisindeyiz."

Zeytinyağı rekoltesi 475 bin ton

Bu konuda üreticilerle çeşitli çalışmalar gerçekleştireceklerini bildiren Yumaklı, "Zeytinyağı ihracatında da 4'üncüyüz bunu da yine üst sıralara taşımak istiyoruz. 2024'te Türkiye çapında bir var yılı söz konusu ve yüzde 137'lik bir artış bekliyoruz. 3,6 milyon tonluk bir zeytin üretimini inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 750 bin tonu da sofralık olarak üretilmiş olacak inşallah. Değerli kardeşlerim, 2024 yılında yine zeytinyağı üretimimizin yüzde 157 artışla yaklaşık 475 bin ton olacağını varsayıyoruz. Bu yıl zeytinyağı ihracatında çok ciddi bir artış bekliyoruz." diye konuştu.

Zeytinyağında taklit ve tağşiş yapan 374 uygunsuzluk tespit edildi

Bakan Yumaklı, zeytin ve zeytinyağı üreticilerine hayırlı sezon diledi.

Yumaklı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"2024 yılında zeytinyağında taklitle tağşiş yapılan 374 uygunsuzluğu tespit ettik. Buradaki bizim bunları tespit etmemiz değil üreticinin emeğine, göz dikenlerin işte o bahsetmiş olduğum, gözünün yaşına bakmama hususunu yerine getireceğiz inşallah. Kilis tabii zeytin üretiminde çok önemli yeri var. Üretmiş olduğumuz ürünlerin verimli olması lazım. Bir ağaçtan aldığımızın iki katını alabiliyor olmamız lazım. ve kaliteli üretmemiz lazım. Markalaşma dediğimiz dünyadaki insanların sofrasına koyacağımız ürünlerin olma şartı verimli ve kaliteli üretmektir. Ben zeytin festivalimizin Yeni hasat döneminin hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını diliyorum."

Programa, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.