Zeytin Sektöründeki KOBİ'ler İçin Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Zeytin Sektöründeki KOBİ'ler İçin Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi

Zeytin Sektöründeki KOBİ\'ler İçin Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi

Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi (OASIS), zeytin sektöründeki KOBİ'leri sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitmeyi ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlamaktadır. Proje, Avrupa Birliği'nden hibe kazanmıştır ve İzmir Ticaret Borsası koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Proje kapsamında, zeytin sektörü KOBİ'lerine eğitimler verilecek, iş birliği teşvik edilerek tedarik zinciri boyunca dayanıklılık oluşturulacak ve iklim değişikliği ile dış faktörlere karşı önlemler alınacaktır.

28.05.2024 10:33
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Zeytin sektöründeki KOBİ'leri sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitmeyi, iklim değişikliğine ve dış faktörlere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlayan uluslararası Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi (OASIS), Avrupa Birliği'nden (AB) hibe kazandı.

İzmir Ticaret Borsasından (İTB) yapılan açıklamada, OASIS Projesi'nin, Avrupa Yenilikçilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı Tek Pazar Programı altında finanse edilmeye hak kazanan iki çalışmadan biri olduğu belirtildi.

Türkiye'den, İTB koordinatörlüğünde İzmir Tarım Teknoloji Merkezi, Ege İhracatçı Birlikleri ile İspanya ve İtalya'dan çeşitli kurumların ortaklığında yürütülen proje, zeytin sektörü KOBİ'lerini sürdürülebilir uygulamalar konusunda eğitip, tedarik zinciri boyunca iş birliğini teşvik ederek iklim değişikliği ve dış faktörlere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, tarım alanında üreticiyi ve sektörü kalkındıracak her adımın 132 yıldır yanında olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını kaydeden Kestelli, şunları ifade etti:

"Mevcut katkısına nazaran çok daha büyük bir potansiyeli olduğunu, bu sektörden çok daha fazla katma değer elde edebileceğimizi biliyoruz. Zeytin ağacı sayısını, verim ve kaliteyi arttırmanın yanında, dünya pazarındaki konumu ile rekabet gücünün arttırılması hususu en hayati konular. Bu projemizle özellikle sektördeki KOBİ'lerimizi güçlendirerek üretimde katma değer artışının sağlanması, güçlü bir tedarik zinciri ağının kurulması, daha rekabetçi bir pazar yeri inşası amacıyla yola çıktık."

Sadece ürünlerin değil, tedarik zincirleri ve değer zincirlerinin de rekabet ettiğinin altını çizen Kestelli, orta ve uzun vadede zeytin ve zeytinyağı sektörüne yönelik etkin politika geliştirilmesi gerektiğini aktardı.

Proje

Proje hedef grubunu her ülkeden 50 KOBİ olmak üzere, zeytincilik alanında faaliyet gösteren toplamda 150 KOBİ oluşturuyor. Çalışma kapsamında daha önce uygulanıp tamamlanan 10 iyi örnek çalışma araştırılarak KOBİ'lere yol haritası olarak sunulacak. Ayrıca 150 KOBİ'ye çeşitli temalarda 15 farklı eğitim düzenlenecek, gıda israfını önlemek ve verimli kaynak kullanımını arttırmak amacıyla alınacak tedbirler belirlenecek.

16 Mayıs'ta başlayan ve 36 ay sürecek olan proje toplam 997 bin avroluk bütçeye sahip ve bunun da yüzde 90 oranı da hibe olarak planlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Zeytin Sektöründeki KOBİ'ler İçin Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme Projesi - Son Dakika

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