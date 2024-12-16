Zeytin Üreticilerinden Destek Talebi - Son Dakika
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Ekonomi

Zeytin Üreticilerinden Destek Talebi

Zeytin Üreticilerinden Destek Talebi

Kale Ziraat Odası Başkanı, zeytinyağı ve zeytin için destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

16.12.2024 12:46
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Denizli'de Kale Ziraat Odası Başkanı Emin Çakmakçı, maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle zeytinyağı ve sofralık dane zeytine kilogram başı destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Denizli'nin ürettiği zeytin ve zeytinyağlarıyla ünlü Kale ilçesinde, 750 bin adet zeytin ağacından, ağaç başına 16 kilogram zeytin hasadı yapıldığını ortalama 2 bin 100 ton civarında zeytinyağı üretimi yapıldığını anlatan Kale Ziraat Odası Başkanı Emin Çakmakçı, rekolte rakamlarına rağmen üreticinin artan maliyetler ve düşük fiyatlar karşısında kriz yaşadığına dikkat çekti.

Zeytin üreticisine verilen destek tutarlarının üreticilerin beklentilerinin çok altında kaldığını, zeytin ve zeytinyağın da sürdürülebilir tarım politikalarına ihtiyacı olduğunu belirten Çakmakçı, "Bu sene zeytinyağı fiyatlarının geçen yıla nazaran yüzde 50 fiyatlarının düşük olması, tüm zeytin üreticilerini üzdü. Geçen yıl zeytinyağı fiyatları bu aylarda 300 TL civarındaydı. Şu anda 150 – 160 liradan alınıp satılıyor. Ama zeytinyağı üretiminde yapılan masraflar yüzde yüz arttı. İşçilik ve gübre fiyatları çok arttı. Vatandaşların elindeki zeytinyağının fiyatı yüzde 50 geriledi. Bundan dolayı zeytin üreticilerimiz mağdur oldu. Büyük bir ekonomik değere sahip zeytin ve zeytinyağı üreticisi üretimin sürdürülebilir olması için daha çok desteklenmeli. Zeytinyağının insan sağlığına olan faydası da göz ardı edilmemeli. Tarım politikalarının istikrarlı ve uzun vadeli bir vizyonla şekillendirilmesi gerekiyor. Çiftçinin emeğinin karşılık bulduğu, tüketicinin adil fiyatlarla ürüne ulaşabildiği ve ihracatın artırıldığı bir modele ihtiyaç var" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeytinyağı, denizli, Ekonomi, Güncel, Zeytin, Tarım, Son Dakika

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