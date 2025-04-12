Zeytin Üreticilerine Halkalı Leke Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Zeytin Üreticilerine Halkalı Leke Uyarısı

Zeytin Üreticilerine Halkalı Leke Uyarısı

Salihli'de zeytin üreticilerine halkalı leke hastalığı için ilaçlama önerildi.

12.04.2025 12:14
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Manisa'nın Salihli ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerine halkalı leke uyarısında bulundu. Uyarıda üreticilere, ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile ilaçlama yapmaları tavsiye edildi.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarından yapılan açıklamada, "Mantari bir hastalık olan zeytin halkalı leke hastalığının en iyi gelişme sıcaklığı 18-20 dercedir. Hastalık 9 derece altında ve 30 derece üzerinde gelişemez. İlkbahar ve sonbaharı genellikle yağışlı geçen bölgeler hastalığın gelişmesine uygundur. Özellikle taban arazilerde iyi havalanmayan güneş almayan su tutam yerlerde sık dikilmiş ve budanmamış zeytinliklerde hastalık daha şiddetli kendini göstermektedir. Kültürel önlem olarak dikkat edilmesi gereken hususlar, taban arazide, ağır ve su tutan topraklarda, hava sirkülasyonu iyi olmayan ve nemli olan yerlerde zeytinlik tesis edilmemelidir. Su tutan arazilerde tesis edilen zeytinliklerde drenaj kanalları açılmalıdır. Gübreleme ve sulama tekniğine uygun yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre kullanılmamalıdır. Ağaçlar havalanacak ve ışık alacak şekilde budanmalı, kuru dal ve dalcıklar budanarak temizlenmelidir. Yere dökülen lekeli yapraklar toplanıp yakılmalı veya sürülerek gömülmelidir" denildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zeytin Üreticilerine Halkalı Leke Uyarısı - Son Dakika

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