Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor - Son Dakika
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Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor

13.05.2022 12:59
Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor

Manisa ve Muğla'da fidan üretimi gerçekleştiren Agrolidya Tarım A.Ş. yerli zeytin çeşitlerinin yanında Arbequina, Arbosana ve Koroneiki gibi zeytin türleriyle hem üretimdeki çeşitliliği arttırıyor hem de Türkiye'deki dikim sahasının da genişlemesini sağlıyor.

Manisa ve Muğla'da fidan üretimi gerçekleştiren Agrolidya Tarım A.Ş. yerli zeytin çeşitlerinin yanında Arbequina, Arbosana ve Koroneiki gibi zeytin türleriyle hem üretimdeki çeşitliliği arttırıyor hem de Türkiye'deki dikim sahasının da genişlemesini sağlıyor.

Yunanistan ve İspanya başta olmak üzere dünya genelinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan zeytin çeşitleri son yıllarda Türkiye'de de yetiştiriciler tarafından tercih edilmeye başladı. Türkiye'de de son yıllarda en çok dikimi yapılan çeşitler arasına Arbequina, Arbosana ve Koroneiki gibi zeytin fidanları girdi. Sık dikime ve makinalı hasada uygunluk, kötü toprak koşullarına uyum, yüksek verim ve zeytinyağındaki kalite gibi nedenlerden dolayı da üreticiler yeni çeşitlere yöneliyor. Dünya genelinde oldukça yoğun şekilde dikimi yapılan Arbequina, Arbosana ve Koroneiki gibi zeytin çeşitleri tam verim çağına geldiğinde dekardan 1,5 - 2 ton aralığında ürün alınırken, ortalama 3.5 kilogram zeytinden ise 1 kilogram yağ elde etme olanağı sağlayabiliyor.

Dünya genelinde yoğun ilgi gören zeytin fidanlarına yerli üreticilerin talep göstermesi fidancılık sektörünü de bu yeni çeşitlere yönlendiriyor. Muğla ve Manisa'da fidan üretimi gerçekleştiren Agrolidya Tarım A.Ş. yerli Zeytin çeşitlerinin yanında Arbequina, Arbosana ve Koroneiki gibi yeni zeytin çeşitlerinin de fidan üretimini gerçekleştiren başarılı firmalar arasında bulunuyor. Agrolidya Tarım A.Ş. zeytin çeşitleri yanında; Antep fıstığı, badem, ceviz, avokado fidanları ve doku kültürü üretimi birçok meyve anacı yetiştiriciliğini de gerçekleştiriyor.

Fıstık, badem, zeytin ve ceviz bahçesi yatırımları da bulunan Agrolidya Tarım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Yaşar, "Bu çeşitler çok kısa sürede verime yatıyor, her yıl ürün veriyor. Özellikle büyük yatırımcılar için tarımda en büyük sorun ve gider kalemi olan personel sorununu da büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. İspanya, İtalya ve Tunus gibi ülkelerde büyük bahçelerde hep bu çeşitler tercih edilmiş ve 1000 dekar bahçe 3-4 kişi ile hasat ediliyor" dedi. - MANİSA

Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor
Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor
Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor
Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor
Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor
Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor
Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor

YORUMLAR
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Türkiye, Zeytin, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytincilik yeni çeşitlerle gelişiyor - Son Dakika


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