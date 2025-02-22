Zigana Tüneli ile Kar Esareti Sona Erdi - Son Dakika
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Ekonomi

Zigana Tüneli ile Kar Esareti Sona Erdi

Yeni Zigana Tüneli, sürücülerin kar yüzünden yaşadığı zorlukları ortadan kaldırdı.

22.02.2025 10:24
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Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli'nin hizmete girmesi ile sürücülerin kar esareti sona erdi. 2x14,5 kilometre çift tünel uzunluğu ile milyonlarca aracın geçişine ev sahipliği yapan Zigana Tüneli, yoğun kar yağışının ardından kesintisiz ulaşımı ile sürücüleri rahatlığa kavuşturdu.

17 Mart 2017'de temeli atılan, çalışmaların tamamlanmasıyla Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, geçen yıl 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete girdi. Trabzon-Gümüşhane arasındaki mesafenin yaklaşık 30 dakika azaldığı tünelle zamandan 40 milyon TL, akaryakıttan 99 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 139 milyon TL tasarruf edildi. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkii ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle birlikte kar esareti de sona erdi. Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yer alan Zigana Geçidi'nde özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olması sürücülere zor anlar yaşatırken, Zigana Tüneli'nin hizmete girmesiyle kar, keskin virajlar ve rampalar ortadan kalktı. Açıldığı günden bu yana milyonlarca aracın geçişine ev sahipliği yapan Zigana Tüneli, yoğun kar yağışının ardından kesintisiz ulaşımı ile sürücüleri rahatlığa kavuşturdu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zigana Tüneli ile Kar Esareti Sona Erdi - Son Dakika

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