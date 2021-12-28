Zincir marketler denetlendi

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert ile Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir market ve işletmeleri denetledi. Denetimlerde fiyat etiketleri, gramaj eksikliği, son kullanma tarihi ve raf kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi durumlar incelendi.

Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Rafta bulunan etiket fiyatı ve kasa fiyatının farklı olduğu marketlere haksız fiyat uygulandığı tespit edilen ürünler ile ilgili tutanak tutularak, Ticaret Bakanlığı'na gönderilip incelemeye alınacağı belirtildi.

Marketlerin depolarında bulunan ürünlerin nasıl muhafaza edildiğinden, hijyen kurallarına kadar birçok konuda yapılan denetimlerde eksikler kamera, fotoğraflar ve tutanaklar ile kayıt altına alındı. Alınan kayıtlar ve tutanakların gerekli yerlere bildirilerek vatandaşın zarar görmemesi ve mağduriyet yaşamasını önlemek amaçlanıyor. Oluşabilecek haksız ve fahiş fiyata karşı denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Denetimleri sıkılaştırıyoruz" çıkışının ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert ile Zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir market ve işletmeleri denetledi. İlçede bulunan zincir marketleri gezerek fiyatları inceleyen Ömer Niyazi İşlek, " Denetimlerimizi sıklaştıracak, gerekli cezai işlemleri uygulayacağız" dedi. - ANTALYA