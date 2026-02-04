Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı - Son Dakika
Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

04.02.2026 12:57
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim sonuçlarına göre, zincir marketlerde kampanyayla satılan Anket Pişmiş Dana Döner ürününde tek tırnaklı et tespit edildi; gelişme gıda güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği resmi denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık tarafından yayımlanan güncel listede, bazı zincir marketlerde de satışı yapılan bir ürüne ilişkin dikkat çeken bir tespit yer aldı.

KAMPANYALI OLARAK SATIŞ YAPMIŞLAR

Açıklanan bulgulara göre, "Bu hafta sonuna özel ekstra indirim" ifadeleriyle zincir markette kampanyaya sokulan Anket Pişmiş Dana Döner ürününde tek tırnaklı et tespit edildi. Ürünün etiketinde "dana döner" ibaresi yer almasına rağmen, yapılan analizler sonucunda mevzuata aykırı içerik bulunduğu belirtildi.

1 MİLYON TAKİPÇİLİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Söz konusu ürünün satıldığı zincir marketin, sosyal medya hesabında 1,1 milyon takipçiye sahip olduğu ve kampanyayı şu ifadelerle duyurduğu görüldü: "Bu hafta sonuna özel ekstra indirimler Kooperatif Market'te! 18-19 Mayıs tarihlerinde Anket Pişmiş Dana Döner 250 G 105,90 ₺."

BAKANLIKTAN "KARARLILIK" MESAJI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı liste sonrası, kamuoyunda gıda güvenliği ve denetim süreçlerine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Ürünle ve ilgili firmalarla ilgili yasal sürecin, mevzuat çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.

