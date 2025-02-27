Ekonomi

Ticaret Bakanlığı ekiplerinden zincir marketlere etiket denetimi

ANKARA - Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde zincir marketlere etiket ve fiyat değişim denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, ulusal ve yerel zincir marketlerde fiyat etiketi, fahiş fiyat artışı ve haksız kazançla ilgili denetimlerini 81 şehirde gerçekleştirmeye devam ediyor. Ekipler, denetim yaptıkları marketlerde aldıkları temel gıda maddelerinin geçmişe yönelik alış ve satış faturalarını inceliyor. Görevliler, fahiş fiyat artışı yapıldığından şüphelendikleri ürünlerle ilgili belgeleri Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyor. Kurul, söz konusu ürünler hakkında fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceleyerek, cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağına karar veriyor. Bakanlığa bağlı ekipler, ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını da kontrol ediyor.

"Uygunsuzluk halinde uygunsuzluğu tespit edip cezai işlem uygulamaktayız"

Ankara İl Ticaret Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Mustafa Kemal mahallesinde bulunan bir zincir marketin şubesine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerin ardından Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, "Ticaret Bakanlığı olarak 81 ilde ramazan ayı öncesi ve ramazan ayı boyunca fiyat hareketliliğine mahal vermemek adına başta gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan satışını yapan işletmeler olmak üzere yerel ve ulusal marketler ile restoranlarda haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında yoğun bir şekilde denetimler yapmaktayız. Uygunsuzluk halinde uygunsuzluğu tespit edip cezai işlem uygulamaktayız. Yoğun bir şekilde denetimlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.