Ziraat Bankası İlk Çeyrekte 32,7 Milyar TL Kar Elde Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Ziraat Bankası İlk Çeyrekte 32,7 Milyar TL Kar Elde Etti

Ziraat Bankası, yılın ilk çeyreğinde 32,7 milyar TL net kar ile sektörün en karlı bankası oldu.

13.05.2025 11:05
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Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Sürdürülebilir gelir artışı ve güçlenen finansal yapımızla bankamız, yılın ilk çeyreğinde 32,7 milyar TL net kar elde ederek, sektörün yine en karlı bankası oldu." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal veriler paylaşıldı.

Buna göre banka, küresel piyasalarda belirsizliğin arttığı yılın ilk çeyreğinde güçlü büyüme performansını devam ettirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, yılın ilk çeyreğinde, tarifelere ilişkin uluslararası restleşmeler ve devam eden jeopolitik riskler başta olmak üzere, yaptırımlar, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomi ve ticaret politikalarında artan belirsizliklerin küresel büyümeyi negatif etkilediğini bildirdi. Türkiye'de ise temel makroekonomik hedeflerin, orta vadeli programda öngörülen çerçeveye uygun olarak gerçekleştiğini belirten Çakar, güçlü sermaye ve likidite yapısı, çeşitlendirilmiş kaynak kompozisyonu ile 2025'te de sürdürülebilir büyümelerini devam ettirdiklerini, bankanın dengeli bir büyüme ivmesi yakalayarak 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.

"Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü 6,2 trilyon TL'yi aştı"

Çakar, "Bankamızın aktif büyüklüğü yılın ilk çeyreğinde 6,2 trilyon TL'yi aştı. Aktiflerin en önemli kısmını oluşturan nakdi krediler 3,2 trilyon TL'ye ulaşarak, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 4,4 trilyon TL olarak gerçekleşti." bilgisini verdi.

Bu süreçte bankanın başta tarım olmak üzere, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı alanların öncelikli olarak finanse edilmesini sağlayarak, Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürdüğünü aktaran Çakar, tarıma desteklerinin kesintisiz sürdüğüne işaret etti.

Çakar, bankanın gücünü her zaman olduğu gibi tabana yaygın mevduat müşterilerinden almaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın ilk çeyreğinde mevduatlarımız 4,1 trilyon TL'ye ulaştı. Kaynaklarımızı çeşitlendirmeye yönelik stratejimiz doğrultusunda yabancı para mevduat dışı fonlama tutarımızı 24 milyar USD düzeyine çıkararak Ülkemize en fazla yabancı para mevduat dışı kaynak sağlayan banka olduk. Yaygın muhabir ağımızı etkin bir şekilde kullanarak dış ticaretin finansmanında da liderliğimizi sürdürdük. Dış ticaret işlemlerinden aldığımız payı yüzde 21'in, ihracat hacminden aldığımız payı ise yüzde 25'in üzerine taşıdık. İklim risklerinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve ülkemizin 2053 karbon nötr hedefine ulaşılması amacıyla 64 MW kurulu güce sahip olan ve finans sektörünün en büyük öz tüketim GES projesini 2025 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirdik."

Çakar, şunlara dikkati çekti:

"Stratejik önceliklerimiz arasında yer alan dijital dönüşüme yönelik çalışmalarımızı devam ettirdik. Bankamız, 23,5 milyon kişiye ulaşan aktif dijital bankacılık müşteri sayısı ile bu alanda da sektörün lider bankası konumunda olmaya devam etti. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için yeni kurulan yurt içi iştiraklerimizden Ziraat PAY ve Ziraat Finansal Kiralama 2025 yılının ilk çeyreğinde faaliyete başladı. Dijital bankamız Ziraat Dinamik Banka'nın müşteri kabulüne başlaması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor."

Yılın ilk çeyreğinde Mısır'dan sonra Afrika Kıtası'ndaki ikinci hizmet noktaları olan Cezayir şubelerinin faaliyete başladığını anımsatan Çakar, ihtiyaç ve potansiyel görülen yerlerde yurt dışı teşkilatlarını kararlılıkla büyütmeye devam edeceklerini bildirdi.

Çakar, "İfade ettiğim tüm aksiyonların etkisi ile birlikte sürdürülebilir gelir artışı ve güçlenen finansal yapımızla bankamız, yılın ilk çeyreğinde 32,7 milyar TL net kar elde ederek, sektörün yine en karlı bankası oldu. Güçlü sermaye yapısı, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve dijital altyapı yatırımları ile müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası, Ekonomi, Finans, Tarım, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası İlk Çeyrekte 32,7 Milyar TL Kar Elde Etti - Son Dakika

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