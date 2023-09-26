"Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için Suriyeli çalıştırma şartı koydu" iddiası yalan çıktı - Son Dakika

"Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için Suriyeli çalıştırma şartı koydu" iddiası yalan çıktı

"Ziraat Bankası KOBİ\'lere kredi vermek için Suriyeli çalıştırma şartı koydu" iddiası yalan çıktı
Son Güncelleme: 26.09.2023 17:39

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ziraat Bankası'nın KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı aradığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan "Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"HAZİNE'DEN BİR HARCAMA YAPILMIYOR"

Açıklamada, "Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi"nin Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sığınmacıların özellikle ekonomik, eğitim ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan fon ile finanse edildiği aktarıldı. Uluslararası fondan yararlanmak isteyen Türk iş yerlerinin, mevcutta geçici koruma statüsünde bulunan çalışanlara ilave Türk vatandaşı istihdam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu destekler için Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nden herhangi bir harcama yapılmadığı gibi, bu uluslararası fon Türk vatandaşlarının istihdamını artıracak şekilde kullanılmaktadır.

"HABERLER DEZENFORMASYON İÇERMEKTEDİR"

Anılan fonların kullandırımı, KOSGEB ile protokol yapan kamu ve özel bankaların aracılığıyla yapılmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor' başlıklı haberler dezenformasyon içermektedir."

Kaynak: AA

Ziraat Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için Suriyeli çalıştırma şartı koydu' iddiası yalan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ziraat Bankası KOBİ'lere kredi vermek için Suriyeli çalıştırma şartı koydu" iddiası yalan çıktı - Son Dakika
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