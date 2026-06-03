Ziraat Bankası'ndan 100 Milyon Avro Dış Finanse - Son Dakika
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Ziraat Bankası'ndan 100 Milyon Avro Dış Finanse

Ziraat Bankası\'ndan 100 Milyon Avro Dış Finanse
03.06.2026 13:00
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Ziraat Bankası, KfW IPEX-Bank ve OeKB işbirliğiyle 100 milyon avro dış ticaret finansmanı sağladı.

Ziraat Bankası, dış ticaretin finansmanını desteklemek amacıyla Alman KfW IPEX-Bank ve Avusturya ihracat kredi kuruluşu OeKB işbirliğiyle 100 milyon avro tutarında uzun vadeli dış finansman sağladı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Banka, Alman Kalkınma Bankası (KfW) Grubu bünyesinde yer alan KfW IPEX-Bank ile Avusturya ihracat kredi kuruluşu OeKB'nin sigortası altında yeni bir kaynak anlaşmasına imza attı.

Avusturya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye arasındaki dış ticaretin finansmanını desteklemek üzere sağlanan 100 milyon avro tutarındaki kaynak, bir yılı geri ödemesiz olmak üzere toplam 10 yıl vadeye sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Uluslararası Bankacılık Grup Başkanı Ertan Altıkulaç, Bankanın uluslararası finansman ağını genişletme stratejilerine ilişkin "KfW IPEX-Bank ve OeKB işbirliğiyle toplamda 10 yıla yayılan bu çok uluslu finansman projesi ile ülkemize yeni bir kaynak kazandırmış oluyoruz. Söz konusu finansman paketi, en büyük ticari paydaşımız konumundaki Avrupa Birliği ile olan ekonomik entegrasyonumuza önemli katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra anlaşma, Bankamızın global ölçekte kurduğu güçlü ilişkiler ile mevduat dışı finansmanda çeşitlenme ve derinleşme stratejisine de ciddi bir ivme kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası'nın uluslararası ticaretin finansmanında üstlendiği öncü role ve artan pazar payına dikkati çeken Altıkulaç, şunları kaydetti:

"Dış ticaret alanında sunduğumuz ürün ve hizmet çeşitliliğini stratejik bir yaklaşımla sürekli geliştirerek, son 5 yılda sektördeki pazar payımızı yüzde 20 seviyesine taşıdık. AB pazarı başta olmak üzere küresel ölçekteki ticari operasyonlarımızı kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Dünya genelinde yaklaşık 1800 bankadan oluşan geniş muhabir ağımız ve 21 farklı ülkedeki iştirak banka ile yurt dışı şubelerimiz aracılığıyla, müşterilerimizin dış ticaret işlemlerini güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ziraat Bankası, Avusturya, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası'ndan 100 Milyon Avro Dış Finanse - Son Dakika

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