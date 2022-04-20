Ziraat Bankası'ndan Ziraat Bank International AG'ye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Ziraat Bankası, Banka'nın Almanya'daki iştiraki Ziraat Bank International AG'ye kayyum ya da Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası'na uyum sağlamak için temsilci atandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, Banka'nın Almanya'daki iştiraki Ziraat Bank International AG hakkında çıkan yanıltıcı ve yönlendirici haberler üzerine bu bilgilendirmenin yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) tarafından Ziraat Bank International AG'de 2018'de yapılan denetim sonuçlarının gözden geçirilmesi maksadıyla geçen yıl yeni bir denetim gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Haziranda tamamlanan denetimde; sistem altyapısı ve bankacılık iş süreçlerine ilişkin birtakım eksikliklerin devam ettiğinin, yazılım programında da geliştirme ihtiyacı bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, denetim neticesinde tespit edilen bulguların, öngörülen takvim içerisinde giderilmesi konusunda BaFin ile mutabık kalındığı bildirildi.

Açıklamada, kurumun, denetimlerde tespit edilen bulguların mutabık kalınan takvim içerisinde giderilmesi sürecini gözlemek ve raporlamakla görevli olarak bağımsız bir denetim firmasını görevlendirdiği belirtildi.

"Kayyum ya da temsilci atandığı iddiaları asılsız"

Açıklamada, bağımsız denetim firmasının, iştirak bankanın faaliyet ve karar alma süreçlerine müdahale görev ve yetkisinin bulunmadığı aktarılarak, şu değerlendirmelere yer verildi:

"İştirakimiz, faaliyetlerine ilişkin tüm kararlarını, Alman Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm düzenlemelere uygun bir şekilde, kendi bünyesinde ve tam bağımsız şekilde almaktadır. Denetim bulgularının giderilmesi süreci de üzerinde mutabık kalınan takvime uygun şekilde yürütülmektedir. Dolayısıyla Banka'ya kayyum ya da Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası'na uyum sağlamak için temsilci atandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Öte yandan, Ziraat Bank International AG, gerçekleştirilen rutin bağımsız denetimler sonucunda Alman Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası kapsamında herhangi bir yaptırım ya da cezaya da maruz kalmamıştır."

Açıklamada, Ziraat Bank International AG'nin, faaliyetlerini büyük bir hassasiyet çerçevesinde, yasal mevzuata uygun olarak sürdürdüğü ve konuya yönelik olarak bankacılık sektöründe artan denetim gerekliliklerinin eksiksiz olarak yerine getirilebilmesini teminen teknolojik altyapı yatırım çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.