Ziraat Bankası: Tarım milli güvenlik meselesi

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, son yıllarda art arda yaşanan küresel krizlerin, tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını ortaya koyduğunu belirterek "Tarım milli güvenliğin, stratejik bağımsızlığın, toplumsal refahın ve güçlü devlet olmanın temel unsurlarından biridir." dedi.

Ziraat Bankasının tarım sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nın öğleden sonraki bölümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, son yıllarda art arda yaşanan küresel krizlerin gıda güvenliğinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek tarımın artık yalnızca ekonomik bir faaliyet olmaktan çıktığını ifade etti.

Alpaslan Çakar, "Tarım milli güvenliğin, stratejik bağımsızlığın, toplumsal refahın ve güçlü devlet olmanın temel unsurlarından biridir. Kendi gıdasını üreten, çiftçisini destekleyen ve üretimini sürdürülebilir kılan ülkeler, geleceğin güçlü ülkeleri olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'de tarımsal üretimin finansmanında ise en büyük sorumluluğu Ziraat Bankasının üstlendiğini ifade eden Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çiftçilerimize kullandırılan her 100 liralık tarım kredisinin 70 lirasını Ziraat Bankası sağlamaktadır. Yaklaşık 1 milyon üreticimize ulaşan 1 trilyon liralık kredi büyüklüğümüz, çiftçimizle kurduğumuz güven ilişkisinin en güçlü göstergesidir. Biz tarımı yalnızca kredi kullandırdığımız bir sektör olarak görmüyoruz. Biz çiftçimizin üretim yolculuğunun her aşamasında yanında duran uzun soluklu bir çözüm ortağı olmayı görev biliyoruz. Nitekim kullandırdığımız tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi oranının yüzde 1'in altında, bindeler seviyesinde bulunması, Bankamızın tarımsal üretim döngüsü ile uyumlu vade ve kredilendirme süreçlerinin yanı sıra esasen üreticilerimizin edimlerine bağlılığını yansıtmaktadır."

Tarımsal destekleme politikaları sayesinde üreticilerin artık çok daha güçlü finansman imkanlarına kavuştuğunun altını çizen Genel Müdür Çakar, şunları kaydetti:

"28 farklı üretim alanında uygulanan sübvansiyonlu kredilerde faizin ortalama yüzde 70'inin devletimiz tarafından karşılanması, üretime verilen desteğin en somut göstergelerinden biridir. Biz de bu politikaların sahaya en etkin şekilde yansıması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca zatıalinizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) talimatları üzerine, 2023 yılında sübvansiyonlu kredi uygulamasına dahil olan Ziraat Katılım da tarımın finansmanında önemli bir görev üstlenmeye başlamış, katılım finans alanındaki gücünü üreticilerimizin hizmetine sunmuştur."

"(İklim değişikliği) Gıda güvenliği meselesidir"

Alpaslan Çakar, bugün tarımın önündeki en önemli sınamalardan birinin iklim değişikliği olduğunun altını çizdi.

Bu durumun artık yalnızca çevresel bir mesele olmaktan çıkıp aynı zamanda bir üretim meselesi olduğunu ifade eden Çakar, şöyle devam etti:

"(İklim değişikliği) Gıda güvenliği meselesidir. Finansal istikrar meselesidir. Dolayısıyla iklim riski aynı zamanda kredi riskidir. Bu anlayışla düşük karbonlu üretimi, su verimliliğini, kuraklıkla mücadeleyi ve iklim uyumunu finansman politikalarımızın merkezine yerleştiriyoruz."

Türkiye'nin COP31 vizyonunu şekillendiren "Diyalog, Uzlaşı ve Aksiyon" yaklaşımına da dikkati çeken Çakar, iklim değişikliğiyle mücadelede başarının kamu, özel sektör, finans sektörü ve üreticilerin ortak hedefler etrafında buluşmasına bağlı olduğunu söyledi.

Çakar, "Diyalogla şekillenen, uzlaşıyla güçlenen ve aksiyonla sonuç üreten bu yaklaşım, tarımın geleceğini güvence altına almanın da en etkili yoludur. Tarımsal üretimde ise suyun verimli kullanımını geleceğimiz açısından hayati görüyoruz. Bu nedenle modern basınçlı sulama sistemlerine ve su tasarrufu sağlayan yatırımlara desteğimizi artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.

Genç ve kadın çiftçilere sağlanan destekler

Alpaslan Çakar, tarımın geleceğinin gençlerin üretimde kalmasına, kırsal kalkınmanın başarısının ise kadınların üretimde daha güçlü yer almasına bağlı olduğuna işaret ederek "Bu kapsamda, 155 bin genç çiftçimize kullandırdığımız kredilerin bakiyesi 230 milyar lirayı, 79 bin kadın çiftçimize kullandırdığımız kredilerin bakiyesi ise 82 milyar lirayı aşmış bulunmaktadır." dedi.

Dijitalleşme alanındaki çalışmalara da değinen Çakar, en önemli projelerinden biri olan Ziraat Çiftçi Platformu'nun bugün 135 bini aşkın kullanıcıya ulaştığını belirterek, platform aracılığıyla çiftçilere finansal hizmetler ile dijital tarım uygulamalarının tek noktadan sunulduğunu ifade etti.