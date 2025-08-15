Ziraat Bankası yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde etti

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve güçlü finansal yapısıyla yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde ettikleri belirterek, "Sektörün yine en karlı bankası olduk. Dijital alt yapı yatırımlarımız ve güçlü sermaye yapımız ile müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en etkin bir şekilde karşılamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürerek, Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Açıklamada bankanın yılın ilk yarısı sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen Çakar, 2025'in ilk altı aylık döneminin küresel ölçekte devam eden ekonomik belirsizlikler ile jeopolitik gelişmelere sahne olduğunu belirtti.

Çakar, "Türkiye ekonomisinde ise uygulanmakta olan ekonomi politikası ile makroekonomik hedeflere ve Orta Vadeli Programa bağlı kalınarak dezenflasyon sürecinin hızlanmasında önemli bir mesafe alınmıştır. Ziraat Bankası yılın ilk yarısında da yüksek performansını korudu. Banka güçlü mali yapısı ve çeşitlendirilmiş kaynak kompozisyonu ile sürdürülebilir büyümeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"Aktif büyüklükte lider banka konumundayız"

Alpaslan Çakar, bankanın aktif büyüklükte de lider banka konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, aktif büyüklüklerinin yılın ilk yarısında 6,9 trilyon lirayı aştığını bildirdi.

Çakar, "Aktiflerin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3,5 trilyon lirayı aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 4,9 trilyon lira olarak gerçekleşti. Bu süreçte bankamız başta tarım olmak üzere, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sektörlerin öncelikli olarak finanse edilmesini sağlayarak, ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımın her alanında çözüm odaklı şekilde sürdürülebilir ve ulaşılabilir finansman desteklerini sunduklarını kaydeden Çakar, yapısal sorunların çözümüne yönelik olarak sektörün ilgili tüm paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Çakar, "Bankamız, 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek teşrifleriyle, 81 ilden gelen çiftçilerimiz, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, tohum, gübre, ilaç, gıda, yem, tarım makineleri sanayicileri, kooperatifler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları, tarım ve ekonomi gazetecileri gibi tarım ekosistemi içerisinde yer alan iki bini aşkın paydaşımızın katılımı ve 'İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat' mottosuyla haziranda İstanbul'da gerçekleştirdi. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğimiz bu buluşmada tarımın bugünü ve yarını ele alınarak çok önemli çıktılar elde edildi." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirlik temalı rekor sendikasyon kredisi temin ettik"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, ikinci çeyrekte toplam 1,75 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiklerini vurgulayarak, bugüne kadar Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en yüksek tutarlı ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini başarıyla gerçekleştirerek, geçen yılki sendikasyon kredisini yüzde 104 yenilediklerini belirtti.

Çakar, "Krediden sağlanan kaynak, başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere sürdürülebilir tarım projelerine ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilerek düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sağlanmaktadır. Yine bu dönemde ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ile uyumlu olarak bankamızın orta ve uzun dönemli karbonsuzlaşma yol haritasını hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık." yorumunu yaptı.

"Yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde ettik"

Çakar, 20 farklı ülkede bulunan iştirakleri ve yurt dışı şubeleri aracılığıyla yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye'nin dış ticaret hacminin büyümesine ve karşılıklı yatırımların artmasına olumlu katkılarda bulunmaya devam ettiklerini anlattı.

Yurt dışında, 2015'ten bu yana şube statüsünde faaliyet gösterdikleri Kosova'daki yapılanmalarını ikinci çeyrekte iştirak banka statüsüne dönüştürdüklerini aktaran Çakar, böylece, yurt dışı iştirak banka sayılarını 10'a çıkardıklarını bildirdi.

Çakar, "Yurt dışındaki hizmet ağımızın bulundukları ülkeler ile Türkiye arasındaki dış ticaret işlemlerinden aldıkları pay son 1 yılda yüzde 92 artarak 7 milyar dolara ulaştı. İhtiyaç ve potansiyel görülen yerlerde yurt dışı hizmet ağımızı kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir büyüme stratejisi ve güçlü finansal yapısıyla bankanın yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde ettiğine işaret eden Çakar, "Sektörün yine en karlı bankası olduk. Dijital alt yapı yatırımlarımız ve güçlü sermaye yapımız ile müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en etkin bir şekilde karşılamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

