Ziraat Bankası yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ziraat Bankası yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde etti

15.08.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve güçlü finansal yapısıyla yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde ettikleri belirterek, "Sektörün yine en karlı bankası olduk.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve güçlü finansal yapısıyla yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde ettikleri belirterek, "Sektörün yine en karlı bankası olduk. Dijital alt yapı yatırımlarımız ve güçlü sermaye yapımız ile müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en etkin bir şekilde karşılamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, yılın ilk yarısında küresel piyasalardaki belirsizliklere rağmen büyümesini sürdürerek, Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Açıklamada bankanın yılın ilk yarısı sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilen Çakar, 2025'in ilk altı aylık döneminin küresel ölçekte devam eden ekonomik belirsizlikler ile jeopolitik gelişmelere sahne olduğunu belirtti.

Çakar, "Türkiye ekonomisinde ise uygulanmakta olan ekonomi politikası ile makroekonomik hedeflere ve Orta Vadeli Programa bağlı kalınarak dezenflasyon sürecinin hızlanmasında önemli bir mesafe alınmıştır. Ziraat Bankası yılın ilk yarısında da yüksek performansını korudu. Banka güçlü mali yapısı ve çeşitlendirilmiş kaynak kompozisyonu ile sürdürülebilir büyümeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

"Aktif büyüklükte lider banka konumundayız"

Alpaslan Çakar, bankanın aktif büyüklükte de lider banka konumunda bulunduğuna dikkati çekerek, aktif büyüklüklerinin yılın ilk yarısında 6,9 trilyon lirayı aştığını bildirdi.

Çakar, "Aktiflerin en önemli kısmını oluşturan nakdi kredilerimiz 3,5 trilyon lirayı aşarken, gayrinakdi kredilerle birlikte ülkemizin büyümesine yönelik sağladığımız finansman büyüklüğü 4,9 trilyon lira olarak gerçekleşti. Bu süreçte bankamız başta tarım olmak üzere, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı sektörlerin öncelikli olarak finanse edilmesini sağlayarak, ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımın her alanında çözüm odaklı şekilde sürdürülebilir ve ulaşılabilir finansman desteklerini sunduklarını kaydeden Çakar, yapısal sorunların çözümüne yönelik olarak sektörün ilgili tüm paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Çakar, "Bankamız, 4. Tarım Ekosistemi Buluşması'nı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek teşrifleriyle, 81 ilden gelen çiftçilerimiz, kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, tohum, gübre, ilaç, gıda, yem, tarım makineleri sanayicileri, kooperatifler, üretici örgütleri, sivil toplum kuruluşları, tarım ve ekonomi gazetecileri gibi tarım ekosistemi içerisinde yer alan iki bini aşkın paydaşımızın katılımı ve 'İşimiz Ziraat, Gücümüz Ziraat' mottosuyla haziranda İstanbul'da gerçekleştirdi. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğimiz bu buluşmada tarımın bugünü ve yarını ele alınarak çok önemli çıktılar elde edildi." ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirlik temalı rekor sendikasyon kredisi temin ettik"

Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar, ikinci çeyrekte toplam 1,75 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin ettiklerini vurgulayarak, bugüne kadar Türkiye'de bir banka tarafından tek seferde sağlanan en yüksek tutarlı ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini başarıyla gerçekleştirerek, geçen yılki sendikasyon kredisini yüzde 104 yenilediklerini belirtti.

Çakar, "Krediden sağlanan kaynak, başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere sürdürülebilir tarım projelerine ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilerek düşük karbonlu ekonomiye geçişe katkı sağlanmaktadır. Yine bu dönemde ülkemizin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ile uyumlu olarak bankamızın orta ve uzun dönemli karbonsuzlaşma yol haritasını hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza başladık." yorumunu yaptı.

"Yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde ettik"

Çakar, 20 farklı ülkede bulunan iştirakleri ve yurt dışı şubeleri aracılığıyla yılın ikinci çeyreğinde de Türkiye'nin dış ticaret hacminin büyümesine ve karşılıklı yatırımların artmasına olumlu katkılarda bulunmaya devam ettiklerini anlattı.

Yurt dışında, 2015'ten bu yana şube statüsünde faaliyet gösterdikleri Kosova'daki yapılanmalarını ikinci çeyrekte iştirak banka statüsüne dönüştürdüklerini aktaran Çakar, böylece, yurt dışı iştirak banka sayılarını 10'a çıkardıklarını bildirdi.

Çakar, "Yurt dışındaki hizmet ağımızın bulundukları ülkeler ile Türkiye arasındaki dış ticaret işlemlerinden aldıkları pay son 1 yılda yüzde 92 artarak 7 milyar dolara ulaştı. İhtiyaç ve potansiyel görülen yerlerde yurt dışı hizmet ağımızı kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir büyüme stratejisi ve güçlü finansal yapısıyla bankanın yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde ettiğine işaret eden Çakar, "Sektörün yine en karlı bankası olduk. Dijital alt yapı yatırımlarımız ve güçlü sermaye yapımız ile müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını en etkin bir şekilde karşılamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

???????

Kaynak: AA

Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası, istanbul, İhracat, Ekonomi, Finans, Banka, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Jhon Duran’ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı Manchester City, Donnarumma ile anlaştı
Bahçeli’den AK Parti’ye anlamlı hediye Yine sayılarla mesaj verdi Bahçeli'den AK Parti'ye anlamlı hediye! Yine sayılarla mesaj verdi
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı!
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı Evden kanlı zıbın ele geçirildi Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı! Evden kanlı zıbın ele geçirildi

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
10:49
Bakan Şimşek görmesin TOGG’u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
14:52
Galatasaray’da beklenen ayrılık
Galatasaray'da beklenen ayrılık
14:49
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
14:25
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
14:13
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
14:13
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 10:58:13. #7.13#
SON DAKİKA: Ziraat Bankası yılın ilk yarısında 64 milyar lira net kar elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.