Ziraat Katılım'a Uluslararası Başarı Ödülü

Ziraat Katılım, Orta Vadeli Programı (Medium Term Note-MTN) kapsamında Avrupa sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarıyla elde ettiği başarı dolayısıyla Hollanda merkezli yatırım kuruluşu SFI Markets B.V. tarafından ödüle layık görüldü.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de katılım bankaları arasında MTN Programı kapsamında gerçekleştirilen sukuk ihraçlarında en büyük paya sahip olan Ziraat Katılım, Avrupa yatırımcılarının yoğun ilgisiyle 2,2 milyar doları aşan sukuk ihracı gerçekleştirerek uluslararası başarısını ödülle taçlandırdı.

SFI Markets B.V.'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de yer alarak değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Katılım, MTN Programı kapsamında bugüne kadar Avrupa yatırımcılarının yoğun talebiyle 21 adet sukuk ihracı gerçekleştirirken toplam ihraç tutarı 2,2 milyar doları aştı.

Son iki yılda Türkiye'deki katılım bankalarının MTN programları kapsamında gerçekleştirdiği toplam sukuk ihraçlarının 3 milyar doları aşması dikkate alındığında, Ziraat Katılım tek başına bu hacmin en büyük bölümünü oluşturarak sektör liderliğini ortaya koydu.

"21 sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz"

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, törende, Avrupa yatırımcılarının bankaya gösterdiği güçlü ilginin Ziraat Katılım'ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, "Muhabir kuruluşumuz SFI Markets ile yürüttüğümüz işbirliği sayesinde, MTN Programımız kapsamında Avrupa yatırımcı topluluğunun büyük ilgi gösterdiği 21 sukuk ihracını başarıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 2,2 milyar dolara ulaşan ihraç hacmimiz, Türkiye'deki katılım bankaları arasında en büyük payı temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ziraat Katılım'ın, kuruluşundan bu yana sürdürülebilir büyümesini istikrarlı şekilde devam ettirdiğini aktaran Özdemir, uluslararası sermaye piyasalarında elde edilen başarının bankanın küresel yatırımcılar nezdindeki güçlü konumunu pekiştirdiğini kaydetti.

Özdemir, Türkiye'nin ilk kamu sermayeli katılım bankası olarak son 11 yılda güçlü bir büyüme hikayesi yazdıklarını belirterek, "Sukuk ihraçlarımız ve diğer uluslararası finansman işlemlerimiz sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden geniş bir yatırımcı tabanına ulaştık. Bugün geldiğimiz nokta, Ziraat Katılım'ın uluslararası piyasalarda güven duyulan ve tercih edilen bir ihraççı olduğunun önemli bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Avrupa yatırımcılarından gelen yoğun talebin yalnızca Ziraat Katılım'a değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisine ve katılım finans sektörüne duyulan güveni de ortaya koyduğunu vurgulayan Özdemir, "Gerçekleştirdiğimiz işlemlerde görülen güçlü yatırımcı ilgisi, küresel yatırımcıların Türkiye'nin ekonomik potansiyeline ve başarı hikayesine olan güveninin somut bir göstergesidir." ifadesini kullandı.