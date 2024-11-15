Ziraat Kuleleri'ne Uluslararası Ödül - Son Dakika
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Ekonomi

Ziraat Kuleleri'ne Uluslararası Ödül

Ziraat Kuleleri\'ne Uluslararası Ödül

Ziraat Kuleleri, 'En İyi İnşaat Projesi' ödülünü kazandı, dijital dönüşümdeki başarısı tescillendi.

15.11.2024 17:51
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İstanbul Finans Merkezi'nde yer alan Ziraat Kuleleri, uluslararası alanda "En İyi İnşaat Projesi" ödülüne layık görüldü.

Kalyon İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Kuleleri, uluslararası alanda mimarlık, mühendislik ve inşaat, ürün tasarımı ve üretimi, medya ve eğlence ile eğitim alanlarındaki en iyi projeleri ödüllendiren "Autodesk Design & Make Awards 2024" organizasyonundan ödülle döndü.

Toplam 35 ülkeden 270 projenin başvurduğu yarışmanın ödül töreni, inşaat, mimarlık ve gayrimenkul endüstrisinin önde gelen temsilcilerinin katılımıyla San Diego'da yapıldı. Projenin ödülünü Kalyon İnşaat'ı temsilen BIM Müdürü Belgin Kafalı Çalışkan aldı.

Kalyon İnşaat, bu prestijli ödülle kendi sektöründe dijital dönüşüm alanındaki öncü konumunu ve BIM (Building Information Modelling-Yapı Bilgi Modelleme) teknolojilerini inşaat süreçlerine entegre etme konusundaki başarısını bir kez daha taçlandırmış oldu.

Şirketin bu ödülü almasındaki en önemli kriterlerden biri, Ziraat Kulelerinin mimari tasarımından başlayarak, mekanik, elektrik, peyzaj ve cephe gibi tüm disiplinlerin BIM anlayışıyla 3 boyutlu bilgi modeli üzerinde geliştirilmesi oldu. 60 farklı paydaşın inşaat modelleri şantiyede tek bir koordinasyon modelinde birleştirildi, disiplinlerin birbirine olan çakışmaları tespit edildi ve çözüldü.

430 bin metrekare inşaat alanına sahip projedeki dizayn sürecini optimize eden görsel kodlama dili kullanılarak farklı boyutlarda 9 bin 420 adet panel ve projeye özgün 18 bin 840 metrekare giydirme cephe imalat modeli oluşturuldu. 11 bin 500 imalat çizimi koordinasyon modelinden otomatik olarak üretildi. Sahada bulut ortamındaki 25 bin çizimin mobil cihazlardan görüntülenmesiyle tonlarca kağıt tasarrufu sağlandı.

Ziraat Kuleleri projesi, daha önce de The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) tarafından gerçekleştirilen CTBUH 2023 Konferansında "İnşaatta Mükemmeliyet (Construction Award of Excellence)" ödülünü kazanmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul Finans Merkezi, Dijital Dönüşüm, Kalyon İnşaat, Uluslararası, Teknoloji, Autodesk, Ekonomi, İnşaat, Emlak, Son Dakika

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