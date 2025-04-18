Zirai Don Zararları İçin Destek Müjdesi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, zirai dondan etkilenen çiftçilere ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'ndan hemen sonra açıkladığı gibi sigortası bulunan çiftçilerimizin zararları poliçe kapsamında ivedilikle karşılanacaktır. Sigortası bulunmayan çiftçilerimiz de düşünülmüş, en azından zararlarının minimize edilmesi kararı verilmiştir." dedi.

Polat, Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Seyhan ilçesinde mahallelerde 150 çiftçiye 126 ton soya tohumu verilmesi dolayısıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde temsili tohum dağıtımı törenine katıldı.

Burada konuşan Polat, öncelikle 34 ilde meydana gelen zirai don zararı karşısında üzüntü duyduklarını belirterek, tekrar böyle bir afet yaşanmamasını diledi.

Zirai donun etkilerini yerinde görmek ve yapılabilecekler konusunda istişarelerde bulunmak üzere dün Hatay'da, bugün de Adana'da bulunduğunu bildiren Polat, şunları söyledi:

"Don olayı gerçekleşmeden önce tarım teşkilatımız, gerek erken uyarı sistemleri gerekse sahada vatandaşlarla birebir ilişkilerle bu olaya karşı uyarılarda bulunmuştu. Tarım teşkilatımız, olay gerçekleştikten sonra sahaya tekrar inerek yine çiftçilerimizin yanında yer almış ve hızlı bir şekilde tespit çalışmalarına başlamıştır. Bu ön tespitlerin ardından olayın çok büyük bir vahamet derecesinde ülke çapında bir zarara sebep olduğu anlaşılınca Bakanlığımız hızlı bir aksiyon alarak bu konuda çiftçilerimizin yanında yer alacak tedbirleri çalışmaya başlamıştır. Hafta başı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'ndan hemen sonra açıkladığı gibi sigortası bulunan çiftçilerimizin zararları poliçe kapsamında ivedilikle karşılanacaktır. Sigortası bulunmayan çiftçilerimiz de düşünülmüş, en azından zararlarının minimize edilmesi kararı verilmiştir. Bunların da bugüne kadar yapmış oldukları masraflar, hasar oranına göre kendilerine ödenecektir."

Polat, yaşanan don olayının çiftçilerin tarım sigortası yaptırmasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Devletin her zaman üzerine düşen görevi yaptığını ifade eden Polat, "Buna mukabil çiftçilerimizin de kolektif politikalara destek vermesi, sorumluluğunda olması gerekiyor. Bunların başında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmak, tarım teşkilatımız ile gerek veterinerlik gerek ziraat mühendisliği alanında işbirliği yaparak üretimde bulunmaları geliyor. Onların bilimsel bazlı önerilerini dikkate alarak pozisyon almak toplumsal bir sorumluluktur." diye konuştu.

Polat, Adana'da bu yıl TAKEP kapsamında şu ana kadar 4 bin 270 üreticiye 88 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu da çiftçilere yönelik gerek tohum desteği gerekse mazot ve gübre desteklemelerinin tek seferde ve hesaplara aktarılması dolayısıyla Bakanlık yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Polat, iki üreticiye soya tohumu verdi.