Zonguldak Halk Pazarına Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak Halk Pazarına Yoğun İlgi

Zonguldak Halk Pazarına Yoğun İlgi

Zonguldak'ta halk pazarında uygun fiyatlar vatandaşları cezbetti, alışveriş yoğunlaştı.

14.09.2024 14:23
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Zonguldak'ta halk pazarında fiyatların uygun yoğun ilgiye neden oldu.

Zonguldak'ta her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Soğuksu semtine kurulan halk pazarı en yoğun günlerinden birini yaşadı.

Vatandaşlar halk pazarına giderek kendilerine em uygun ve en kaliteli ürünleri alabilmek için bir birleriyle yarıştı.

Fiyatların ucuz olması hem esnafı hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Elma 40 lira, Şeftali 40 lira, Biber 30 lira, Domates 20 lira, taze fasulye, 50 lira, Ispanak 50 lira, Barbunya 60 lira, Havuç 20 lira, salatalık 30 lira, Patlıcan 25 lira, Kabak 20 lira, Pırasa 40 liradan alıcı buldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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