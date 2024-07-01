Zonguldak Limanlarından 2023 Yılında 20 Milyon 400 Bin Ton Yük Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Zonguldak Limanlarından 2023 Yılında 20 Milyon 400 Bin Ton Yük Taşındı

Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, Zonguldak'ta Kabotaj Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, şehirdeki limanlardan 2023 yılında toplam 20 milyon 400 bin ton yükün tamil tahliyesinin yapıldığını açıkladı. Ahmet Mert, ayrıca Zonguldak'ın denizcilikteki yerini ve önemini vurgulayarak, ilin ülkemizde ilk on liman kenti arasında yer aldığını belirtti.

01.07.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak limanlarından 2023 yılında 20 milyon 400 bin ton yük taşındı

Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert:

"İlimiz ülkemizde ilk on liman kenti arasında yer almaktadır"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Kabotaj Bayramı töreninde konuşan Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, şehirdeki limanlardan 2023 yılında 20 milyon 400 bin ton yükün tamil tahliyesinin yapıldığını açıkladı.

Zonguldak Valiliği önünde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Bölge Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, konuşmasında Kabotaj Kanunu'nun TBMM tarafından 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Ahmet Mert, "Kabotaj Kanunu ile milletimiz denizlerde de egemenlik hakkını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu kutlu gün 98 yıldır Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaktadır. 1 Kasım 1937 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, 'Denizciliği Türkün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız' sözleriyle denizciliği ve denizcilikte ülkemizin vizyonunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

Ahmet Mert ayrıca, Zonguldak'ın denizcilikteki yerini ve önemini vurgulayarak, "İlimizde Filyos, Eren, TTK, Bozhane ve diğer limanlarla 2023 yılında toplam 20 milyon 400 bin ton yük tamil tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Karadeniz Limanları'nda en fazla yük elleçlemesi yapılan liman kenti Zonguldak'tır. Bu özelliği ile ilimiz ülkemizde ilk on liman kentleri arasında yer almaktadır. Yine Sakarya Gaz Sahası'nda çıkartılan doğalgaz Karadeniz'den çıkartılıp ilimizde halkımızın kullanımına sunulmaktadır. Bu hususların tümü Zonguldak'ın denizcilikteki yeri ve önemini kanıtlayan yegane unsurlardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kabotaj Bayramı, Denizcilik, Ahmet Mert, Zonguldak, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak Limanlarından 2023 Yılında 20 Milyon 400 Bin Ton Yük Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 20:21:05. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak Limanlarından 2023 Yılında 20 Milyon 400 Bin Ton Yük Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement