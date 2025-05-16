Zonguldak\'ta 197 Bin 269 Araç Kaydı

TÜİK'in Nisan 2025 verilerine göre Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 197 bin 269'a ulaştı.

Türkiye genelinde Nisan ayında 191 bin 983 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, ülke genelindeki toplam kayıtlı taşıt sayısı 31 milyon 976 bin 478 oldu. Zonguldak'ta ise araç sayısı 197 bin 269 olarak kaydedildi.

Verilere göre kentte en fazla kayıtlı araç türü 111 bin 35 ile otomobil oldu. Otomobilleri 33 bin 638 motosiklet ve 28 bin 75 kamyonet takip etti. Minibüs sayısı 4 bin 249, otobüs sayısı ise bin 814 olarak açıklandı. Kentte 6 bin 905 kamyon, 673 özel amaçlı araç ve 10 bin 880 traktör bulunuyor. - ZONGULDAK