Zonguldak'ta 205 Kişi İçin Geçici İş İmkanı - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta 205 Kişi İçin Geçici İş İmkanı

Zonguldak\'ta 205 Kişi İçin Geçici İş İmkanı

Zonguldak'ta TYP kapsamında 2024-2025 eğitim yılı için 205 kişilik istihdam sağlanacak.

24.09.2024 14:15
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Zonguldak'ta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Toplum Yararına Program (TYP) çerçevesinde, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için 205 kişilik kontenjanla istihdam sağlanacak.

Program, 1 Ekim 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Başvurular 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacak ve ardından noter kurası 30 Eylül 2024 tarihinde Kozlu Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu süreçte, çeşitli ilçelerde Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere geçici iş imkanları sunulacak.

İlçelere göre kontenjanlar şu şekilde sıralandı:

"Merkez MEM: 45 kişi, Kozlu MEM: 9 kişi, Kilimli MEM: 11 kişi, Çaycuma MEM: 35 kişi, Devrek MEM: 15 kişi; Gökçebey MEM: 6 kişi, Kdz. Ereğli MEM: 70 kişi, Alaplı MEM: 14 kişi"

TYP kapsamında geçici süreyle çalışacak vatandaşlar, 6 ay boyunca eğitim kurumlarında çeşitli görevlerde bulunacaklar. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta 205 Kişi İçin Geçici İş İmkanı - Son Dakika

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