Zonguldak'ta 24 kişilik işbaşı sözleşmesi - Son Dakika
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Zonguldak'ta 24 kişilik işbaşı sözleşmesi

01.04.2022 12:50
Zonguldak'ta 24 kişilik işbaşı sözleşmesi

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren plastik doğrama firması arasında 24 kişilik iş başı sözleşmesi imzalandı.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren plastik doğrama firması arasında 24 kişilik iş başı sözleşmesi imzalandı.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren plastik doğrama firması arasında plastik mamuller imal işçiliği mesleğinde 16 kişilik,yine aynı bölgede faaliyet gösteren inşaat malzemeleri satan firma arasında duş ve küvet tekne imal işçisi mesleğinde 7 kişilik işbaşı eğitim programı sözleşmesi imzalandı. 6 ay sürecek eğitim boyunca katılımcı giderleri kurum tarafından. Program sonrası aynı işyerinde istihdamları sağlanacak. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta 24 kişilik işbaşı sözleşmesi

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Zonguldak, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta 24 kişilik işbaşı sözleşmesi - Son Dakika


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