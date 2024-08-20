Zonguldak'ta coğrafi işaretli manda yoğurduna katma değer kazandırma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Zonguldak'ta coğrafi işaretli manda yoğurduna katma değer kazandırma çalışmaları başlatıldı

Zonguldak\'ta coğrafi işaretli manda yoğurduna katma değer kazandırma çalışmaları başlatıldı

Zonguldak'ın Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen bir toplantıda, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katılımıyla, ilçeye özgü coğrafi işaretli manda yoğurduna katma değer kazandırma çalışmaları ele alındı. Bu projelerin, Zonguldak'ın tarımsal potansiyelini artırmak ve yerel ürünlere katma değer kazandırmak amacıyla önemli adımlar olduğu vurgulandı.

20.08.2024 13:24
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Zonguldak'ta coğrafi işaretli manda yoğurduna katma değer kazandırma çalışmaları başlatıldı.

Zonguldak'ın Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen bir toplantıda, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün katılımıyla, ilçeye özgü coğrafi işaretli manda yoğurduna katma değer kazandırma çalışmaları ele alındı. Toplantıya Kaymakam Adem Kaya başkanlık etti.

Toplantıda, manda yoğurdunun yanı sıra tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliği ve pazarlanması ile ilçeye uygun tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi konularında yapılması planlanan projeler görüşüldü. Ayrıca, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın teknik destek ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projelerinden ilçenin en üst düzeyde yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Bu projelerin, Zonguldak'ın tarımsal potansiyelini artırmak ve yerel ürünlere katma değer kazandırmak amacıyla önemli adımlar olduğu vurgulandı. Kaymakam Adem Kaya, bu tür projelerin bölgenin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Kaymakamlık, zonguldak, Ekonomi, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta coğrafi işaretli manda yoğurduna katma değer kazandırma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta coğrafi işaretli manda yoğurduna katma değer kazandırma çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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