Zonguldak'ta denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta denetimler aralıksız sürüyor

11.05.2022 16:27
Zonguldak'ta denetimler aralıksız sürüyor

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde zabıta ekipleri tarafından zincir marketlerde son kullanma tarihi, etiket ve kasa fiyat uyumları konusunda denetimlerde bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde zabıta ekipleri tarafından zincir marketlerde son kullanma tarihi, etiket ve kasa fiyat uyumları konusunda denetimlerde bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesinde Zabıta ekipleri tarafından ilçe merkezinde denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde faaliyet gösteren zincir marketlerde son kullanma tarihi, etiket ve kasa fiyat uyumları konusunda denetimlerde bulundu. Kurallar uymayan marketlere ise uyarılarda bulunarak cezai işlem uygulandı. Uygulamanın aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta denetimler aralıksız sürüyor
Zonguldak'ta denetimler aralıksız sürüyor

YORUMLAR
500
49 özel çocuk şovlarıyla izleyici büyüledi 49 özel çocuk şovlarıyla izleyici büyüledi Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa

Zonguldak, Hisarcık, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 23:59:50. #1.12#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement