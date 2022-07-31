Gelinlik ve damatlık satışlarında sezon yoğunluğu - Son Dakika
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Gelinlik ve damatlık satışlarında sezon yoğunluğu

31.07.2022 13:01
Gelinlik ve damatlık satışlarında sezon yoğunluğu

Zonguldak'ta düğün sezonunda gelinlik ve damatlıklara talep arttı.

Zonguldak'ta düğün sezonunda gelinlik ve damatlıklara talep arttı.

Zonguldak'ta düğün sezonunun devam etmesiyle birlikte damatlık ve gelinlik satışları sürüyor. Genç çiftler kent merkezindeki dükkanlara giderek özel günleri için damatlık ve gelinlik alıyor. Esnaf Akın Darakçı, "Gelinlik ve damatlığa korona virüsün ardından daha çok talep olmaya başladı. Talepler doğrultusunda biz de firmalardan daha çok mal almaya başladık" dedi.

Pandeminin ardından taleplerin arttığını ifade eden Darakçı, "Gelinlik ve damatlık sezonumuz bu sene pandeminin ardından beklediğimizden iyi gidiyor. Bundan sonraki süreçte düğünlerimiz devam edecek. 3-4 ay sonraya kadar da işlerimizin devam edeceğimi düşünüyorum. 3-4 aylık süreçte biraz daha işlerimiz yoğun geçer. 3-4 ay sonra da biraz daha yavaşlar. Ama şu ana kadar işlerimiz iyi gidiyor. Gelinlik ve damatlığa korona virüsün ardından daha çok talep olmaya başladı. Talepler doğrultusunda biz de firmalardan daha çok mal almaya başladık. Bu firmalar aldığımız malları bize hemen gönderebiliyor. Müşterilerimize sunup sezonu güzel bir şekilde atlatabiliyoruz" diye konuştu.

"Daha çok kiralama yolunu tercih ediyorlar"

Vatandaşların daha çok kiralama yolunu tercih ettiğini söyleyen esnaf Darakçı, "Genelde gelinlikte kiralama oluyor. Satışla kiralama noktasında yüzde 5'lik bir fark oynuyor. Fiyat aralığı farklı modellerde çok oynuyor. Özellikle enflasyondan dolayı müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Ama genel anlamda çok oynadığını söyleyemem. Bindallıklarımız da 7 bin TL'den başlıyor, bizim aksesuarlarımız bindallıklarımız da bunun içerisinde. Model değişikliğinde de fiyat artmaktadır. Sadece gelinliğin modelinde bir değişiklik oluyor" dedi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gelinlik ve damatlık satışlarında sezon yoğunluğu - Son Dakika

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