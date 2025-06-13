Zonguldak'ta Gıda İşletmelerine Karekod Zorunluluğu

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, market, kasap, manav, restoran, kafe ve yemekhane gibi gıda işletmeleri için karekod uygulamasının 28 Temmuz 2025 itibarıyla zorunlu hale geldiğini açıkladı. Uygulama sayesinde tüketiciler, işletmenin denetim bilgilerine cep telefonları üzerinden ulaşabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "tarladan sofraya gıda güvenilirliği" ilkesi kapsamında geliştirilen karekod uygulaması, 7 Haziran 2024 Dünya Gıda Güvenilirliği Günü'nde tanıtılmıştı. Uygulamanın usul ve esaslarının 29 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanmasıyla birlikte gıda işletmeleri için 60 günlük uyum süreci başladı. 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren satış ve toplu tüketim yerlerinde karekodu tüketicinin görebileceği şekilde bulundurmayan işletmelere yasal işlem uygulanacağı duyuruldu.

Her işletmeye özel karekod belgesi

Gıda işletmeleri, Bakanlığın "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden işletmeye özel karekod içeren belgeyi oluşturabilecek. Gerçek kişi işletmeleri, T.C. kimlik numarası ve işletme kayıt/onay numarası; tüzel kişi işletmeleri ise vergi numarası ve kayıt/onay numarası ile karekod belgelerine ulaşabilecek. Bu belge, tüketicilerin görebileceği yerlerde sergilenmek zorunda olacak. Tüketiciler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Cebimde" mobil uygulamasında yer alan "Gıda Kontrol" menüsünden işletmelere ait karekodları sorgulayabilecek. Bu sorgulama sonucunda işletmenin kayıt/onay numarası, unvanı, adresi ve en son yapılan denetim tarihi gibi bilgilere erişilebilecek.

Yeni düzenlemeyle satış ve toplu tüketim yerleri için karekod zorunluluğu getirilirken, gıda üretim yerleri için uygulama gönüllülük esasına dayalı olarak sürdürülecek. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda işletmecilerini karekodlarını oluşturarak tüketiciyle paylaşmaya, tüketicileri de "Tarım Cebimde" uygulamasından karekod sorgulaması yapmaya davet etti. - ZONGULDAK