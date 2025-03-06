Zonguldak\'ta Mezgit Fırtınası

Ekonomi

Zonguldak'ta 100 liradan alıcı bulan mezgite vatandaşlar ilgi gösterdi.

Şehir merkezindeki balıkçı tezgahlarını şenlendiren mezgit 100 liradan satıldı. Mezgitin ucuz olması nedeniyle yoğun ilgi gördü.

Balıkçı Oktay Ertürk, "Bugün mezgit bolluğu var. Mezgit diri. Mezgit 100 lira. Her yerde 200 lira, 250 lira. Bizde 100 lira. Hamsinin fiyatı biraz yükseldi. Artık bitiyor 'ben gidiyorum' diyor. Sarı kanat 300 lira. Bugün mezgit bolluğumuz var. Vatandaşa söz verdik. Tuttuk yine tutarız. Halkım balık yesin. Bedava balık yesin halkım." - ZONGULDAK