Zonguldak'ta palamut bolluğu fiyatları düşürdü, 3 tanesi 200 liradan satılıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta palamut bolluğu fiyatları düşürdü, 3 tanesi 200 liradan satılıyor

Zonguldak\'ta palamut bolluğu fiyatları düşürdü, 3 tanesi 200 liradan satılıyor
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Karadeniz'de artan palamut avı Zonguldak'ta balıkçı tezgahlarına indirim olarak yansıdı; geçtiğimiz günlerde tanesi 100 liradan satılan palamudun 3 tanesi artık 200 liradan alıcı buluyor. Balıkçı esnafı, büyük teknelerin de denize açılması halinde fiyatın daha da düşeceğine inanıyor.

Karadeniz sularında yaşanan palamut bolluğu, Zonguldak'ta balıkçı tezgahlarına indirim olarak yansıdı. Geçtiğimiz günlerde tanesi 100 liradan satılan palamutun 3 tanesi, artan av miktarıyla birlikte 200 liradan satışa sunuldu.

Zonguldak'ta deniz suyu sıcaklıklarının uygun seviyelere gelmesiyle birlikte Karadeniz'e açılan balıkçıların ağları palamutla dolup taşıyor. Bölgedeki bolluk, doğrudan tezgahlara yansıyarak fiyatların hızla aşağı çekilmesini sağladı. Uygun fiyata taze balık tüketmek isteyen Zonguldaklılar, palamuda yoğun ilgi gösterdi.

"Yarım kilodan ağır, gösterişli balıklar"

Palamuttaki bolluğun hem kendilerini hem de vatandaşı memnun ettiğini belirten balıkçı esnafı Batuhan Ertürk, tezgaha inen balıkların gramajlarına da dikkat çekti. Ertürk, "Allah nasip etti biraz bol çıktı. Kaç gündür tanesini 100 liraya sattığımız palamutların bugün 3 tanesini 200 liraya satıyoruz. Bu balıkları piyasada satılan 50 liralık, 100 liralık ufak balıklarla karıştırmasınlar. Bunlar iri balıklar; tanesi yarım kilo, 600 gram geliyor" ifadelerini kullandı.

Büyük tekneler devreye girerse fiyat daha da düşecek

Zonguldak ve Kozlu açıklarında bugün ciddi bir bolluk yaşandığını belirten Ertürk, umutlu konuşarak şunları kaydetti:

"Bugün Zonguldak'ta, Kozlu'da güzel bir bolluk oldu. Yerli palamut direkt Kozlu'dan geliyor. Biz de bu bereketi vatandaşa yansıtıp 3 tanesini 200 liraya veriyoruz. İnşallah böyle devam edecek. Şu anda sadece ufak kayıklar bu balığı yakalıyor. Büyük kayıklar da denize açılıp bu palamutları yakalarsa, ben kendi gücümle fiyatının çok daha aşağılara düşeceğine inanıyorum."

Kaynak: İHA

Karadeniz, Zonguldak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta palamut bolluğu fiyatları düşürdü, 3 tanesi 200 liradan satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta palamut bolluğu fiyatları düşürdü, 3 tanesi 200 liradan satılıyor - Son Dakika
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