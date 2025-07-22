Zorlu Enerji İsrail Yatırımlarını Tamamen Sattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Zorlu Enerji İsrail Yatırımlarını Tamamen Sattı

22.07.2025 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorlu Enerji, İsrail'deki doğal gaz santrallerinin satışını tamamlayarak fosil yakıt yatırımlarını sonlandırdı.

Zorlu Enerji, İsrail'de azınlık ortağı olduğu doğal gaz santrallerinin satışını tamamlayarak, bölgedeki elektrik üretim ve satışına ilişkin bütün faaliyetlerini sonlandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir enerjiye odaklanma stratejisi doğrultusunda Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santralleri'ndeki hisselerini geçen yıl devreden Zorlu Enerji, martta başlattığı Dorad Energy'deki yüzde 25 payının satış sürecini de tamamladı.

Böylece Zorlu Enerji, İsrail'deki tüm enerji yatırımlarından çıkış sürecini sonuçlandırmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elif Yener, İsrail'de bulunan enerji yatırımlarından tamamen çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu adımımız aynı zamanda fosil yakıt temelli yatırımlarımızı sonlandırma yönündeki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla, sektördeki dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz. Tüm kaynaklarımızı ve enerjimizi, yenilenebilir enerji alanındaki büyümeye, AR-GE çalışmalarına ve geleceğin enerji teknolojilerine odaklamaya devam edeceğiz. Zorlu Enerji olarak, elektrik üretimi, satışı, ticareti ve dağıtımı, güneş paneli ticareti, elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu ve işletmesini de kapsayan entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak, çevre dostu çözümler üretmek ve kaynak çeşitliliğimizi artırmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki elektrik üretimimizin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor, entegre yapımız içerisinde yalnızca yenilenebilir enerji ve çözümlere yatırım yapıyoruz."

Kaynak: AA

Zorlu Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, İsrail, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zorlu Enerji İsrail Yatırımlarını Tamamen Sattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Fenerbahçe’den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için ’tutuksuz yargılama’ çağrısı AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
Ordu’da eğlence merkezinde kavga 1 kişi hayatını kaybetti Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
Resmen açıklandı Onyekuru Süper Lig’e geri döndü Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
Samsun’da işçiler ölümden döndü İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu Samsun'da işçiler ölümden döndü! İskele halatı koptu, emniyet kemeri hayatta tuttu
Batman’da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi Batman'da 20 santim uzunluğunda etçil çekirge görüntülendi
Belçika Kralı Philippe: Gazze’deki durum insanlık için bir utanç Belçika Kralı Philippe: Gazze'deki durum insanlık için bir utanç

15:24
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
15:03
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
20:37
Göztepe yeni formalarını tanıttı Görenler bir daha baktı
Göztepe yeni formalarını tanıttı! Görenler bir daha baktı
20:25
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip
Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
20:22
Maydonoz Döner’in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
Maydonoz Döner'in kuruluş nedeni ortaya çıktı: FETÖ ile iltisaklı ailelere destek
20:16
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
Haciz işlemi gerçekleştiren icra memuru ve avukata silahlı saldırı
20:15
Tekirdağ’da anız yangını büyüdü
Tekirdağ'da anız yangını büyüdü
20:06
Sakarya ve Bilecik’te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Sakarya ve Bilecik'te orman yangını: 4 köy tahliye edildi
20:00
İBB’ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
İBB'ye yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı
19:37
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
Zabıta parkta çekirdek kabuklarını yere atan gençleri affetmedi, ellerine süpürgeyi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 15:37:25. #7.11#
SON DAKİKA: Zorlu Enerji İsrail Yatırımlarını Tamamen Sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.