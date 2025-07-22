Zorlu Enerji İsrail Yatırımlarını Tamamen Sattı

Zorlu Enerji, İsrail'de azınlık ortağı olduğu doğal gaz santrallerinin satışını tamamlayarak, bölgedeki elektrik üretim ve satışına ilişkin bütün faaliyetlerini sonlandırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir enerjiye odaklanma stratejisi doğrultusunda Ashdod ve Ramat Negev Doğal Gaz Santralleri'ndeki hisselerini geçen yıl devreden Zorlu Enerji, martta başlattığı Dorad Energy'deki yüzde 25 payının satış sürecini de tamamladı.

Böylece Zorlu Enerji, İsrail'deki tüm enerji yatırımlarından çıkış sürecini sonuçlandırmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elif Yener, İsrail'de bulunan enerji yatırımlarından tamamen çıktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu adımımız aynı zamanda fosil yakıt temelli yatırımlarımızı sonlandırma yönündeki kararlılığımızın güçlü bir göstergesidir. Geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla, sektördeki dönüşüme öncülük etmeyi hedefliyoruz. Tüm kaynaklarımızı ve enerjimizi, yenilenebilir enerji alanındaki büyümeye, AR-GE çalışmalarına ve geleceğin enerji teknolojilerine odaklamaya devam edeceğiz. Zorlu Enerji olarak, elektrik üretimi, satışı, ticareti ve dağıtımı, güneş paneli ticareti, elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu ve işletmesini de kapsayan entegre bir yapıyla faaliyet gösteriyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak, çevre dostu çözümler üretmek ve kaynak çeşitliliğimizi artırmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki elektrik üretimimizin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor, entegre yapımız içerisinde yalnızca yenilenebilir enerji ve çözümlere yatırım yapıyoruz."