Zorlu Enerji'nin ZExperience Programı Tamamlandı

15.08.2025 10:38
Zorlu Enerji'nin ZExperience programında 145 öğrenci mezun oldu, 36 eğitimle geleceğe hazırladı.

Zorlu Enerji, 2023'te hayata geçirdiği Zorlu Enerji Experience (ZExperience) projesinde üçüncü dönem eğitimlerini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hizmet verdiği bölgelerdeki başarılı üniversite öğrencilerine uzun yıllardır burs imkanı sağlayan Zorlu Enerji, Zorlu Holding'in kurucu ortağı olduğu sosyal inovasyon platformu imece'nin yürütücülüğü ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin desteğiyle hayata geçirdiği ZExperience programıyla bursiyerlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine de katkı sağlıyor.

ZExperience programında, akademi 101, iklim ve sürdürülebilirlik, teknoloji, enerji, iletişim ve proje yönetimi başlıkları altında 36 farklı eğitim, bursiyerlere özel olarak sunuldu.

Gençlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda projeler üretmelerini ve toplumsal sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmelerini hedefleyen program, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi saygın akademik kurumların sürdürülebilirlik ve sosyal inovasyon alanında uzman akademisyenleriyle gerçekleştirildi.

Programın ilk iki döneminde sürdürülebilirlik ve iklim krizi konularında akademisyenlerin sunumlarını dinleyen öğrenciler, Zorlu Enerji'nin rehberliğinde teknoloji ve yenilenebilir enerji alanlarının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uyumlu şekilde ilerlemesi için günümüzde ve gelecekte yapılacak çalışmaları somut örneklerle deneyimledi.

Fikirlerin somut projelere dönüştürülmesi konusunda mentorluk desteği alınan programda, seçtikleri bir küresel amaç kapsamında takımlar halinde proje üreten bursiyerler, öğrendikleri bilgileri hayata geçirme fırsatı elde etti.

Proje yarışmasına katılarak kendi projelerini tasarlayan en başarılı 3 grup ödüllendirildi. Programın ikinci dönemi, 2024'te, sosyal sorumluluk dünyasının en saygın programlarından biri olan Communitas Awards ödülünün de sahibi oldu. Programın bu dönemki çalışmalarına, Excellence In Community Service/ Organization Community Service kategorisi Organization's Specific Program dalında ödül verildi.

3 dönemde toplam 145 mezun verildi

Zorlu Enerji bursiyerleri, şubatta başlayan 3. dönem programıyla sürdürülebilirlik yönetimi, sürdürülebilir kalkınma amaçları, psikolojik sağlamlık, ekonomik kalkınma ve yönetişim, sosyal kalkınma, çevresel sürdürülebilirlik, takım çalışması, tasarım odaklı düşünme, proje yönetimi, iletişim teknikleri, sunum teknikleri ve hikaye anlatıcılığı konularında eğitim ve atölyelere katıldı.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından öğrenciler, takımlar halinde sosyal fayda odaklı projeler geliştirdi. Her takım imece temsilcilerinden oluşan takım koçu ve Zorlu Grubu kurumsal gönüllülük programı Kıvılcımlar mentorları ile ortaklaşa çalışarak projelerin sunulacağı Jüri Buluşması'na hazırlandı. Üçüncü dönem projeleri, alanında uzman isimlerden oluşan jüriye sunularak en başarılı 3 takım ödüllendirildi.

Böylece, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleriyle gençleri geleceğe hazırlayan programın üç döneminde toplam 145 mezun verildi.

Program sonunda yapılan sosyal etki değerlendirmesi kapsamında alınan geri bildirimlerde bursiyerlerin yüzde 80'i kariyer gelişimine katkı sağlayan eğitimler aldığını, yüzde 70'i toplumsal sorunlar hakkında neler yapabileceğini öğrendiğini, yüzde 65'i kariyeri için anlamlı ilişkiler kurduğunu ve yüzde 60'ı motivasyon artışı yaşadığını belirtti.???????

Kaynak: AA

