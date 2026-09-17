1999-2008 arası sigorta girişliler kademeli emeklilik yasası için bekliyor

1999-2008 arası sigorta girişliler kademeli emeklilik yasası için bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik talebini mitinglerde ve sosyal medyada dile getirmeye devam ediyor. Özellikle 1999-2008 arası sigorta girişliler mağdur olduklarını belirterek yasanın çıkmasını istiyor.
EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik için seslerini duyurmaya devam ediyor.
Özellikle 1999-2008 arası sigorta girişliler, mağdur olduklarını belirterek yasanın çıkmasını istiyor. Milyonlar, mitinglerde ve sosyal medyada taleplerini dile getirirken "Kademeli emeklilik çıkıyor mu?" sorusuna yanıt aranıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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