2027 Ocak emekli zammı yüzde 9,04 olarak hesaplandı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 Ocak ayında alacağı zam oranı için hesap, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'la netleşmeye başladı. Programda 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak güncellendi.

Temmuzda yüzde 1,78 ve Ağustosta yüzde 1,84 gerçekleşen enflasyonla emeklilere şu ana kadar yüzde 3,66'lık zam kesinleşti. Kalan 4 aylık veri OVP'deki tahminle birleştiğinde 2026'nın ikinci yarısında toplam enflasyon yüzde 9,04 hesaplanıyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 9,04 olacak.

Tahmin gerçekleşir ve taban aylığa yansıtılırsa en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 25 bin 681 liraya çıkacak. Kesin zam oranı Ocak ayının ilk haftasında açıklanacak Aralık enflasyonuyla netleşecek. Merkez Bankası anketlerinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28 ile 30,47 arasında; buna göre zam oranı yüzde 8,7 ile 10,8 aralığında olabilir.