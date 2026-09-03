Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı; emekli ve memur zammında hesap netleşmeye başladı - Son Dakika
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Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı; emekli ve memur zammında hesap netleşmeye başladı

Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı; emekli ve memur zammında hesap netleşmeye başladı
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TÜİK, ağustos ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıkladı. Bu veriyle SSK ve Bağ-Kur emeklileri iki ayda yüzde 3,65 enflasyon farkı hak ederken, memur ve memur emeklileri için şu an herhangi bir fark oluşmadı; kesin zam oranı yıl sonu verileriyle belirlenecek.

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon verilerini duyurdu. Bu veriye göre Tüketici Fiyat Endeksi aylık yüzde 1,84 arttı. Böylece milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027'de alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar netleşmeye başladı.

Ağustos verisinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri için iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,65 oldu. Bu oran, emeklilerin maaş artışında şimdiden hak ettiği kısmı oluşturuyor. Ancak kesin zam oranı eylül, ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının eklenmesiyle belirlenecek. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon kadar fark alabiliyor; yüzde 3,23 eşiği aşılmadığı için şu an fark hak edilmiş durumda değil.

Piyasa katılımcıları anketleri ve Merkez Bankası yıl sonu tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027'de yüzde 9,91 ila yüzde 10,8 aralığında artış bekleniyor. Memur ve memur emeklileri içinse toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,86 ila yüzde 8,73 arası bir zam ihtimali öne çıkıyor. Bu oranlar henüz kesin değil; TÜİK'in Ocak 2027'nin ilk günlerinde duyuracağı aralık ayı verisiyle birlikte maaşlar resmiyet kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Emekli Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı; emekli ve memur zammında hesap netleşmeye başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağustos enflasyonu yüzde 1,84 çıktı; emekli ve memur zammında hesap netleşmeye başladı - Son Dakika
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