Bağ-Kur'lu esnafın prim günü eşitlensin reformunda 'sıfır borç' detayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağ-Kur'lu esnafın prim günü eşitlensin reformunda 'sıfır borç' detayı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçük esnafın uzun süredir beklediği prim gün sayısının eşitlenmesi düzenlemesi için hazırlıklar hız kazandı. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, reformun kritik aşamasında 'sıfır borç' detayı öne çıkıyor. Düzenleme, şirket ortaklarından mahalle esnafına kadar geniş bir kesimi ilgilendirirken, EYT sonrası oluşan prim farkını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Küçük esnafın uzun süredir gündeminde olan prim gün sayısının eşitlenmesi düzenlemesi kritik bir aşamaya geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, milyonlarca Bağ-Kur'lunun takip ettiği reform için hazırlıklar hız kazandı. Karakaş, 'sıfır borç' detayının tüm ayrıntılarını değerlendirdi.

Kendi hesabına çalışanlar 4/1-b statüsünde, yani Bağ-Kur kapsamında yer alıyor. Şirket ortaklarından mahalledeki esnafa kadar geniş bir kesim bu sistemin içinde bulunuyor. Herhangi bir işverene bağlı olmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler de 4/1-b kapsamında değerlendiriliyor. Ancak emeklilik için gereken prim gün sayısı ve diğer koşullar, sigortalılığın başlangıç tarihine göre farklılık gösteriyor ve üç ayrı dönemde ele alınıyor.

EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı. Ancak bu düzenleme Bağ-Kur kapsamındaki esnafı aynı ölçüde sevindirmedi. Özellikle prim gün sayısındaki farklılık, yıllardır kendi işini yapan milyonlarca esnaf için emeklilikte önemli bir engel olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, İsa Karakaş, Ekonomi, EYT, Son Dakika

Son Dakika Emekli Bağ-Kur'lu esnafın prim günü eşitlensin reformunda 'sıfır borç' detayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak Cezası belli oldu “Stok bitti” bahanesi artık pahalıya patlayacak! Cezası belli oldu
Girne’deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu Dehşet anlarını böyle anlattı Girne'deki gemi faciasında arkadaşı öldü, kendisi kurtuldu! Dehşet anlarını böyle anlattı
14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti ölümden döndü 14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti; ölümden döndü
Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar Balkondan girdikleri evde korkunç manzarayla karşılaştılar
Filipinler’de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp Filipinler'de köprü çöktü: 1 ölü, 3 kayıp
Doku soruşturmasında çember daralıyor Cezaevine gönderildi Doku soruşturmasında çember daralıyor! Cezaevine gönderildi

10:57
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku
10:41
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
Kürt vatandaşlara yönelik ağır sözler! Videoyu izleyen emniyeti etiketledi
10:34
18 ilçede koltuklar değişti Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
10:32
Belediyedeki rüşvete suçüstü 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
Belediyedeki rüşvete suçüstü! 200 bin avroluk pazarlık kamerada: Şuradaki arkadaşlar emniyetten
10:24
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş
Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş
09:36
DGM’den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
DGM'den Silivri açıklarında kaza yapan gemiyle ilgili kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 11:20:59. #7.13#
SON DAKİKA: Bağ-Kur'lu esnafın prim günü eşitlensin reformunda 'sıfır borç' detayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement