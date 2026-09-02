Bağ-Kur'lu esnafın prim günü eşitlensin reformunda 'sıfır borç' detayı

Küçük esnafın uzun süredir gündeminde olan prim gün sayısının eşitlenmesi düzenlemesi kritik bir aşamaya geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı kulis bilgilerine göre, milyonlarca Bağ-Kur'lunun takip ettiği reform için hazırlıklar hız kazandı. Karakaş, 'sıfır borç' detayının tüm ayrıntılarını değerlendirdi.

Kendi hesabına çalışanlar 4/1-b statüsünde, yani Bağ-Kur kapsamında yer alıyor. Şirket ortaklarından mahalledeki esnafa kadar geniş bir kesim bu sistemin içinde bulunuyor. Herhangi bir işverene bağlı olmadan isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler de 4/1-b kapsamında değerlendiriliyor. Ancak emeklilik için gereken prim gün sayısı ve diğer koşullar, sigortalılığın başlangıç tarihine göre farklılık gösteriyor ve üç ayrı dönemde ele alınıyor.

EYT düzenlemesiyle birlikte 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı. Ancak bu düzenleme Bağ-Kur kapsamındaki esnafı aynı ölçüde sevindirmedi. Özellikle prim gün sayısındaki farklılık, yıllardır kendi işini yapan milyonlarca esnaf için emeklilikte önemli bir engel olarak gündemde kalmaya devam ediyor.