BES'te ikinci emeklilik, 10 yıl ve 56 yaş şartıyla devlet katkısı ekleniyor - Son Dakika
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BES'te ikinci emeklilik, 10 yıl ve 56 yaş şartıyla devlet katkısı ekleniyor

BES\'te ikinci emeklilik, 10 yıl ve 56 yaş şartıyla devlet katkısı ekleniyor
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), SGK emekliliğinden bağımsız olarak 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaşını doldurma koşuluyla ikinci bir emeklilik geliri sağlıyor. Bu şartları tamamlayan katılımcılar birikimlerini toplu veya düzenli ödeme olarak alabiliyor; ödenen katkı paylarına yüzde 20 devlet katkısı ekleniyor.

Türkiye'de SGK emekliliğine ek olarak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden ikinci bir emeklilik geliri oluşturulabiliyor. BES'te emeklilik hakkı için en az 10 yıl sistemde kalma ve 56 yaşını doldurma şartı aranıyor. Bu koşulları sağlayan katılımcılar birikimlerini toplu alabildiği gibi düzenli ödeme şeklinde de alabiliyor.

Sisteme girişte yaş sınırı bulunmuyor; 18 yaşından küçükler velileri aracılığıyla BES'e katılabiliyor. Katkı payı tutarını katılımcı belirliyor ve tutar artırılıp azaltılabiliyor. Ödenen katkı paylarına devlet katkısı ekleniyor. Örneğin aylık 1.000 lira ödeyene 200 lira devlet katkısı yatırılıyor. Birikimler tercih edilen emeklilik fonlarında değerlendiriliyor.

SGK emekliliğinde şartlar sigorta başlangıç tarihine göre değişiyor. 1999-2008 arası SSK'lılar için 7 bin prim günü ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş aranıyor. 2008 sonrasında prim 7 bin 200 güne çıkıyor, erkeklerde yaş 61'e kadar yükseliyor. Bağ-Kur'da 9 bin prim günü gerekiyor. BES ise bu şartlardan bağımsız olarak 10 yıl ve 56 yaş ile ikinci emeklilik imkanı sağlıyor.

Örneğin 2000 yılında SGK'ya giren erkek çalışan, 7 bin prim günü ve 60 yaş ile SGK emekliliğine hak kazanırken, aynı dönemde BES'e başlarsa 10 yıl sonunda 56 yaşında BES'ten emekli olabiliyor. Kişi önce BES'ten emekli olup, SGK şartlarını tamamladığında ayrıca SGK emekliliğinden yararlanabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Emekli BES'te ikinci emeklilik, 10 yıl ve 56 yaş şartıyla devlet katkısı ekleniyor - Son Dakika

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