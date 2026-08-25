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Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde
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EYT sonrası kademeli emeklilik için taslak görüşmeleri başladı, 2000 sonrası sigortalılar etkileniyor.

EYT düzenlemesinin ardından gözler, 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan çalışanlara çevrildi. 2000 ve sonrasında sigortalı olan vatandaşlar, emeklilik koşullarının kademeli olarak yeniden düzenlenmesine yönelik gelişmeleri takip ediyor. Bu kapsamda EMADDER temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, kademeli emeklilik konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kulislerde öne çıkan senaryolara göre düzenleme, işe giriş tarihine göre kademeli bir artış öngörüyor. Önerilen taslağa göre, 9 Eylül 1999 ile 2000 yılları arasında tescili bulunan kadın çalışanlar 43, erkekler ise 45 yaşında 6.400 prim günüyle emekliliğe hak kazanabilecek. Takip eden her yıl için hem yaş sınırı birer yıl hem de gerekli prim ödemesi 75 gün artacak. Böylece 2008 yılında sisteme dahil olan bir kadın çalışanın 51, erkek çalışanın ise 53 yaşında 7.000 prim günü tamamlaması şart koşulacak.

EMADDER'in savunduğu kademeli emeklilik tablosuna göre, her yıl için yaş ve prim koşulları düzenli şekilde artıyor. Örneğin, 2001 sigorta girişinde kadınlar 44 yaş ve 6.475 prim, erkekler 46 yaş ve 6.475 prim; 2004 girişinde kadınlar 47 yaş ve 6.700 prim, erkekler 49 yaş ve 6.700 prim; 2007 girişinde ise kadınlar 50 yaş ve 6.925 prim, erkekler 52 yaş ve 6.925 prim şartıyla emekli olabilecek.

SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklenti içinde olan çalışanlar için 2027 yılını işaret etti. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu düzenleme sayesinde 1999-2008 yılları arasında işe giren yüz binlerce vatandaşın aşamalı olarak sisteme dahil edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, EYT, Son Dakika

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