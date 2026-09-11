Karakaş duyurdu, yeni OVP'de maaşlardan ek kesinti öngören TES düzenlemesi yok - Son Dakika
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Karakaş duyurdu, yeni OVP'de maaşlardan ek kesinti öngören TES düzenlemesi yok

Karakaş duyurdu, yeni OVP\'de maaşlardan ek kesinti öngören TES düzenlemesi yok
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SGK Uzmanı İsa Karakaş, yeni OVP'de 'ikinci emeklilik' veya 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)' olarak bilinen ve maaşlardan ek kesinti öngören düzenlemeye yer verilmediğini duyurdu. Karakaş, maaşları tehdit eden kesinti kabusunun tamamen bittiğini müjdeledi.

SGK Uzmanı İsa Karakaş, YouTube kanalında yayınladığı videoda, yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) kamuoyunda "ikinci emeklilik" veya "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)" olarak bilinen düzenlemeye yer verilmediğini duyurdu.

Karakaş, maaşlardan ek kesinti öngören bu düzenlemenin OVP'de bulunmadığını belirterek, maaşları tehdit eden kesinti kabusunun tamamen bittiğini müjdeledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu, İsa Karakaş, Ekonomi, OVP, Son Dakika

Son Dakika Emekli Karakaş duyurdu, yeni OVP'de maaşlardan ek kesinti öngören TES düzenlemesi yok - Son Dakika

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