SGK Müşaviri Ete'den kademeli emeklilik uyarısı, borçlanma maliyeti artıyor
SGK Müşaviri Dilek Ete, kademeli emeklilik düzenlemesini değerlendirdiği YouTube yayınında düzenlemenin SGK'ya zarar vereceği iddialarına karşı çıktı. Ete, yasayı bekleyen vatandaşları yeni yılda artacak borçlanma maliyetlerine karşı uyardı.
SGK Müşaviri Dilek Ete, bir YouTube kanalında kademeli emeklilik düzenlemesini değerlendirdi.
Milyonlarca çalışanın gündemindeki düzenlemeye ilişkin konuşan Ete, kademeli emekliliğin SGK'ya zarar vereceği iddialarına karşı çıktı.
Ete, yasa bekleyen vatandaşları yeni yılda artacak borçlanma maliyetlerine karşı uyardı.
Kaynak: Haber Merkezi
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