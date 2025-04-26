Bodrum\'da Aidatlar 500 Lira ile 120 Bin Lira Arasında

TÜM Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, Muğla 'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da sitelerdeki aidat fiyatlarının 500 liradan başlayıp, 120 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Kapar, "Bunların içerisinde havuz, özel plaj, güvenlik, spa merkezleri, kişiye özel bahçıvan, teknik servis, akıllı ev sistemleriyle entegre edilmiş bir aidat düzeni var" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da bulunduğu bölge, konsept ve içeriğine göre sitelerde aidat fiyatları farklılık gösteriyor. Yarımadanın güney bölgelerinde aidat fiyatları 500 liradan başlarken, kuzey bölgeleri Gündoğan, Yalıkavak, Gölköy ve Türkbükü'ne doğru gidildikçe bu rakam 120 bin liraya kadar çıkıyor. Lüks siteler içerisinde spa, özel plaj, yüzme havuzu gibi detaylar dikkat çekerken, Konacık, Ortakent, Gümbet gibi bölgelerde sadece özel güvenlik, havuz ve bahçıvan gibi hizmetler veriliyor.

'FARKLI SEBEPLERİ VAR'

Hizmet ve konuma göre aidat fiyatlarının arttığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, "Bodrum'da aidat fiyatları 500 liradan başlayıp 120 bin liraya gidiyor. Bunun farklı sebepleri var. Özellikle yarımadanın kuzey bölgelerine gittiğiniz zaman özel plajlı, 7 gün 24 saat güvenliği olan lüks segment dediğimiz sitelerde daha farklı hizmetler alıyorsunuz. Bunların içerisinde havuz, özel plaj, güvenlik, spa merkezleri, kişiye özel bahçıvan, teknik servis, akıllı ev sistemleriyle entegre edilmiş bir aidat düzeni var" dedi.

'BU SİTELERDE ÖZEL PLAJLAR YOK'

Kapar, "Bu sitenin genel olanaklarını korumak için değil daha çok konforu sağlamak adına yapılan düzenlemelerdir. Dolayısıyla bu da aidatların yükselmesine sebep oluyor. Bu siteler özellikle Gölköy, Gündoğan, Yalıkavak, Torba, Türkbükü gibi bölgeleri kapsamaktadır. Lüks site içerisinde mülk satın alan alıcı, bu hizmetleri istediği için bu sitelerden ev satın alıyor. Buradaki aidat fiyatları yarımadanın en yüksek fiyatlarını oluşturuyor. 12 ay yaşam kurulan orta segment dediğimiz sitelerde ise bahçıvan, güvenlik, havuz giderleri ve personel sayısına göre aidat rakamları değişiyor. Bu sitelerde özel plajlar yok. Orta segment sisteler Konacık, Bitez, Ortakent gibi bölgeleri içeriyor. Bu siteler içerisinde yaşayanlar, lüks sitede olan hizmetleri istemediği için aidatlar daha makul seviyelerde" diye konuştu.

'AVRO BAZINDA AİDAT FİYATLARI BELİRLENİYOR'

Aidat fiyatlarının 120 bin liraya çıktığı sitelerde evlerin fiyatlarının 3 ila 35 milyon avro arasında değiştiğini söyleyen Sevil Ece Gümüş Kapar, "Belirttiğim aidatlar aylık verilen aidatlar. Bazen ara aidatlar da oluyor. Sitelerin konseptine göre değişen aidat uygulamaları var. Ekstra 4 ve 6 ayda bir alınan aidatlar var. Bazı yeni projelerde metrekare birim fiyatına göre avro bazında aidat fiyatları belirleniyor. Sıfır bir sitede genelde ilk etapta aidat fiyatları müteahhit tarafından yönetim oluşturulana kadar belirleniyor. Yaşayan bir sitede ise sitelerin kendi yönetimleri içerisinde belirleniyor. 120 bin lira aidat ödeyen bir kişi minimum o sitede 3 milyon avroya ev almış oluyor. Fiyat aralığı 3 milyon avro ile 35 milyon avro arasında değişen bir siteden bahsediyorum. 500 lira aidat ödeyen kişi ise 3-4 milyona ev almış oluyor" dedi.