Bodrum\'da Göçmen Kaçakçılığında Kullanılan 38 Deniz Aracı İhaleyle Satıldı

Emlak

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığında kullanılırken ele geçirilen, aralarında teknelerin de bulunduğu 38 deniz aracı ihale yoluyla 8 milyon 890 bin TL'ye satıldı.

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığında kullanılan lastik botlar, jet ski, yelkenli tekne ve motoryat olmak üzere deniz araçları satışa çıkarıldı. İhalede 1 milyon 800 bin lira tahmini satış bedeli olan 'Cashmere' isimli motoryat, fiyatı düşük bulunarak komisyon tarafından geri çekildi. Cashmere'ni ilerleyen günlerde tekrar ihaleye çıkarılacağı belirtildi. İhalede 1 milyon 350 bin TL değer biçilen 'Poseidon' isimli yelkenli ise 3 milyon 75 bin liraya alıcı buldu. 1 milyon 400 bin tahmini satış bedeli olan 'Star' isimli yelkenli, 2 milyon 250 bin liraya satıldı. İhalede 38 deniz aracı toplam 8 milyon 890 bin liraya satıldı.

Haber: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),